"Mozione a sostegno della famiglia: la sinistra si sottrae al confronto"

mercoledì, 27 marzo 2019, 23:11

"Mozione a sostegno della famiglia: la sinistra si sottrae al confronto". Lo dichiarano i consiglieri Marco Martinelli e Simona Testaferrata firmatari della mozione che aveva l'obiettivo di "ribadire il sostegno del Comune di Lucca alla famiglia quale punto centrale ed insostituibile della nostra società".

"La maggioranza – aggiungono Martinelli e Testaferrata- abbandonando l'aula ha voluto tappare la bocca a chi come noi vuole rimettere la famiglia al centro delle politiche sociali del Comune con azioni concrete di sostegno e incentivazione".

"Le famiglie - proseguono Martinelli e Testaferrata - si fanno carico di servizi che lo stato non riesce ad erogare: crescere i figli, tutelare i più deboli e accudire infermi e anziani. Va reso operativo il quoziente famigliare in tutte le forme di accesso al welfare ed applicarlo a tutte le tasse e tariffe comunali, per aiutare le famiglie numerose, monoreddito, con figli, con anziani e disabili a carico. Senza la famiglia, la società intera viene a perdere le sue fondamenta, per questo è necessario incentivarla sia dal punto di vista culturale e educativo, sia attraverso aiuti economici e agevolazioni fiscali".

"E' evidente - concludono Martinelli e Testaferrata - che la maggioranza di sinistra non ha voluto affrontare questo tema perché al suo interno ci sono posizioni diverse e contrapposte che sarebbero emerse palesemente se fosse stata discussa la nostra risoluzione".