Ostello, Tambellini: "Spero selezione in tempi rapidi"

martedì, 26 marzo 2019, 22:32

di eliseo biancalana

La situazione del condotto pubblico dell'acquedotto e il bando per la gestione dell'ostello sono stati oggetto di un intervento del sindaco Alessandro Tambellini in consiglio. Il primo cittadino è stato sollecitato da alcune raccomandazioni dei consiglieri di minoranza. La fase iniziale del consiglio ha pure visto un'aspra polemica tra i consiglieri Fabio Barsanti (CasaPound) e Daniele Bianucci (Sinistra con).



Sull'ostello il sindaco ha risposto a una raccomandazione del consigliere Marco Martinelli (FI). Il capogruppo azzurro ha chiesto chiarimenti sulla situazione: "Era stato detto che il bando sarebbe durato massimo un mese, ora sono passati 5 mesi". "Speriamo di arrivare a una selezione in tempi rapidi" ha replicato il sindaco Alessandro Tambellini che ha ricordato che si concluderà il 29 marzo il tempo per la scelta del nuovo gestore.



La questione delle problematiche condizioni del condotto è stata invece posta dalla consigliera Donatella Buonriposi (Lei Lucca). Il primo cittadino ha riconosciuto l'importanza del problema. "Il comune è impegnato a trovare una soluzione" ha detto Tambellini.



La fase delle raccomandazioni ha anche visto uno scambio di accuse tra i consiglieri Fabio Barsanti (CasaPound) e Daniele Bianucci (Sinistra con). Barsanti ha sostenuto che ci sarebbero stati commenti pesanti da parte di esponenti di Sinistra con contro CasaPound sui social media. Bianucci ha replicato che ci sarebbero commenti offensivi verso esponenti della maggioranza nei commenti sul profilo privato del capogruppo di CasaPound. Barsanti ha controreplicato invitando a distinguere le offese dalle minacce e ha accusato la sinistra di creare un clima di scontro.