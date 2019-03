Politica



Primarie: analisi dei voti che hanno proclamato Nicola Zingaretti nuovo segretario del PD

giovedì, 7 marzo 2019, 15:29

di barbara ghiselli

“Sono state delle primarie eccezionali e a livello provinciale il risultato che ha avuto Zingaretti è stato davvero importante e denota una grande voglia di cambiamento. Nicola Zingaretti non vuole essere un capo ma un leader e già da questo si può capire che persona sia”. Queste le parole di Niccolò Battistini, coordinatore per la mozione a favore di Zingaretti, alla conferenza stampa di analisi del voto e commento delle primarie del 3 marzo che hanno proclamato Nicola Zingaretti come nuovo segretario del Partito Democratico. Nell'occasione sono stati ricordati gli eletti della provincia di Lucca in assemblea nazionale per la mozione di Zingaretti ovvero Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca, Sara D'Ambrosio, sindaco di Altopascio, Andrea Strambi, consigliere comunale di Viareggio e Daniela Ferrieri che è stata assessore al bilancio del comune di Pietrasanta con la precedente giunta.

Tambellini ha voluto ricordare gli slogan per la mozione Zingaretti cioè “Prima le persone” e “Piazza Grande” che fanno capire l'importanza dell'ascolto e di un dialogo ampio con tutti affinchè sia possibile tradurre i principi che da sempre contraddistinguono il PD in atti concreti.

“Siamo consapevoli che i temi prioritari debbano essere la lottà alla povertà – ha dichiarato Tambellini – e quindi gli incentivi per dare lavoro, e inoltre l'ambiente, la scuola, la formazione senza scordare l'importanza della semplificazione amministrativa”. Il sindaco di Lucca ha auspicato, dopo il risultato delle primarie, una pacificazione all'interno del partito basata su un confronto delle varie idee e ha dichiarato di impegnarsi perchè questo avvenga. Ha poi voluto fare come esempio il tema degli assi viari, affrontato lo scorso martedì durante un incontro, che non deve diventare un'occasione di scontro ma al contrario un modo per confrontarsi su una tematica così importante. “Bisogna avere una visione più ampia e guardare i grossi vantaggi che deriverebbero dagli assi viari, andando oltre i disagi che ci saranno nella realizzazione dell'opera” ha aggiunto Tambellini e ha poi ricordato la sua posizione europeista, visto che non è più possibile pensare solo all'Italia e all'economia senza un confronto con gli altri stati dato che le decisioni di questi si ripercuotono per forza di cose sul nostro paese.

Ha poi preso la parola l'assessore regionale Marco Remaschi che ha voluto leggere i dati delle primarie in Lucchesia per far capire che in provincia la vittoria di Zingaretti è stata netta infatti è riuscito a vincere in tutte le macroaree: in Garfagnana con 1188 voti (1030 per Martina e 53 per Giachetti), in Mediavalle con 1280 voti (972 per Martina e 70 Giachetti), nella piana di Lucca 3149 voti (968 per Martina e 581 per Giachetti) e in Versilia con 1679 voti (534 per Martina e 340 per Giachetti). “Confrontando – ha detto Remaschi – il numero dei votanti a queste primarie rispetto a quelle del 2017 nella provincia si può notare che in Mediavalle e in Garfagnana addirittura c'è stato un incremento della partecipazione, dovuto molto probabilmente alla voglia di cambiamento e alla grande capacità di coinvolgere e di ascoltare di Nicola Zingaretti”. Anche Remaschi ha poi posto l'attenzione sugli assi viari ricordando che sono un'ottima occasione per il territorio e che porteranno ricchezza.

“Sono nata e cresciuta con il Partito Democratico – ha dichiarato Sara D'Ambrosio - e sono sempre più convinta dei principi e delle idee insite in esso, ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a far sì che Zingaretti fosse eletto come segretario nazionale”. D'Ambrosio ha poi voluto ricordare che in qualità di sindaco di Altopascio ha a che fare con il territorio e conosce quindi le necessità dei cittadini grazie al dialogo che ha con loro. Ritiene fondamentale quindi ascoltare, confrontarsi con le persone e mantenere il legame con il territorio: punti che intende quindi riportare anche all'assemblea nazionale nella quale è stata eletta.

Andrea Strambi ha evidenziato l'importanza per il Partito Democratico di far tesoro di questo “risveglio” avvenuto con le primarie e con la vittoria di Zingaretti e ha dichiarato inoltre la sua posizione europeista. Alla conferenza era presente inoltre l'onorevole Raffaella Mariani che si è detta soddisfatta della grande partecipazione alle primarie in Lucchesia e ha ricordato che mercoledì prossimo alle 21 ci sarà un incontro per analizzare i risultati delle primarie anche presso il c.a.v. protezione civile di Piano di Pieve a Castelnuovo Garfagnana.