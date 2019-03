Politica



Primarie Pd e salti della quaglia

sabato, 2 marzo 2019, 16:48

Lo danno in via di estinzione. Eppure i giochi di potere all'interno del partito si moltiplicano talmente tanto da far accapponare la pelle.

Chi si schiera con chi, a livello locale? Il sindaco Tambellini è addirittura capolista per Zingaretti, il candidato non renziano per eccellenza (l'ex premier infatti non dà indicazioni di voto ma i suoi pochi fan rimasti si suddividono tra Martina (Marcucci e co. ad esempio) e Giachetti.

Anche negli anni passati il primo cittadino lucchese aveva manifestato un po' di insofferenza verso il Matteo di Rignano, quindi diciamo che la sua linea è abbastanza rimasta la stessa. Va riconosciuto che lo stesso può dirsi per il senatore di Barga, che ha deciso di stare con Renzi fino alla fine e sosterrà appunto Martina.

A colpire di più, però, sono le disinvolte giravolte di due personaggi piuttosto in vista. Il primo è l'assessore alla sicurezza Francesco Raspini, che vuole candidarsi a sindaco di Lucca nel 2022. E che nel 2013, insieme all'altro assessore Serena Mammini, annunciò a sorpresa di sostenere Renzi (una folgorazione sulla via di Damasco e all'ultimo tuffo che colpì molti, visto che fino a poco prima non era allineato con l'ex premier).

Un sostegno confermato anche nel 2017, quando Raspini fu presente alla conferenza stampa in cui una parte piuttosto ampia del Pd si rischierava a favore del Matteo di Rignano. E ora? Ha deciso di stare dalla parte di Zingaretti (inviso ai renziani) insieme a Tambellini.

L'altro repentino cambio di direzione riguarda l'assessore regionale Remaschi, renziano della prima ora: anche lui ha cambiato cavallo e si è schierato apertamente con Zingaretti, lasciando andare per la sua strada Marcucci.

Insomma, riposizionamenti in vista della vittoria, data quasi per certa, di Zingaretti stesso. E seppure il Pd sia in via di estinzione, chi ha ambizioni future deve puntare sul cavallo probabilmente vincente. Basterà tutto questo? O davvero il Partito democratico finirà per essere risucchiato definitivamente? Chi vivrà vedrà.

Intanto c'è chi è rimasto sulla sua linea, e chi ha cambiato repentinamente rotta per restare in pole position in vista, come dice qualcuno, dei prossimi appuntamenti elettorali. Tambellini candidato al Senato al prossimo giro (presto o tardi che sia), Raspini per diventare il successore di Tambellini stesso e Remaschi per tornare di nuovo in Regione, dove si voterà di nuovo il prossimo anno.

Ma il vero interrogativo è un altro. Quanti lucchesi andranno a votare per le primarie del Pd? Una cosa è certa: non ci saranno le code ai seggi.