Politica



Raccolta fondi per la Lucchese, i consiglieri comunali di opposizione fanno da sé

lunedì, 18 marzo 2019, 15:21

Il consiglio comunale non trova l'unanimità sul contributo economico a sostegno della Lucchese. Alcuni membri della maggioranza e Donatella Buonriposi hanno deciso di non contribuire alla raccolta fondi tra consiglieri proposta durante l'ultimo Consiglio comunale.

"Avrebbe dovuto essere un gesto di vicinanza politica di tutto il Consiglio allo staff, ai giocatori della Lucchese e anche ai tifosi - dichiarano in una nota congiunta i capigruppo di Siamo Lucca, Lucca in Movimento, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, CasaPound Italia e Movimento 5 Stelle - ed invece non abbiamo trovato la partecipazione di molti consiglieri di maggioranza e di Donatella Buonriposi. Quest'ultima si è dichiaratamente dissociata dall'iniziativa, mentre la maggioranza di sinistra ha dapprima tentennato, prendendo tempo, per poi raccogliere, in un numero molto maggiore di persone tra consiglieri ed assessori, una cifra minore di quanto raccolto dalle opposizioni. Avevamo chiesto solo venti euro a consigliere."

"Ancora una volta la maggioranza dimostra quanto abbia a cuore le sorti della Lucchese - prosegue la nota dell'opposizione - in un momento di difficoltà senza pari nella storia rossonera. Un gesto che avrebbe contribuito sia a dare un leggero respiro allo staff tecnico per andare incontro ad alcune spese vive come manutenzioni, materiale per i giocatori, apertura dello stadio e trasferte, sia a far sentire la vicinanza della politica istituzionale a una squadra esemplare e ai tifosi."

"Prendiamo atto di come alla maggioranza non interessi contribuire alle sorti della Lucchese in questi giorni delicati - concludono i capigruppo di opposizione - prendendo l'occasione per dimostrarsi concretamente vicini alla squadra e a tutto il settore giovanile della Lucchese. Fatta eccezione per il consigliere Dinelli, presidente della Commissione sulla Lucchese, alla maggioranza non interessa difendere la prima squadra della città nel momento di sua maggiore difficoltà. Per questo, verseremo sul conto corrente di Lucca United la cifra raccolta dalla sola opposizione."