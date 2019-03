Politica



Ragghianti e Dinelli sulla Lucchese: "Bene la raccolta fondi ma servono imprenditori seri e investimenti adeguati"

sabato, 2 marzo 2019, 16:04

"La raccolta di contributi volontari su un conto corrente per sostenere le spese urgenti della Lucchese da parte di Lucca United è un'iniziativa lodevole che dimostra il grande attaccamento dei tifosi in un momento di estrema difficoltà per la squadra di calcio che rappresenta un simbolo e una tradizione importante della nostra città – dichiarano in una nota l'assessore allo Sport Stefano Ragghianti e il presidente della commissione consiliare speciale per i rapporti fra comune e A.S. Lucchese Leonardo Dinelli – Questa raccolta dà la misura della situazione disperata in cui versa la società ma non possono bastare i sacrifici dei tifosi, servono imprenditori con risorse adeguate e un progetto sportivo nuovo. Per questo ci appelliamo nuovamente alla città, alle importanti forze imprenditoriali, finanziarie e umane del nostro territorio, a coloro che sono interessati senza secondi o terzi fini solo a un progetto di rinascita sportiva, perché la Lucchese e Lucca non meritano questo assurdo stillicidio. È bene comunque ricordare che la mancanza di investimenti privati accomuna negativamente, purtroppo, tutti gli sport a livello locale".