Politica



Sciopero per il clima, Buonriposi invita i presidi ad accettare autocertificazione

venerdì, 15 marzo 2019, 16:41

di eliseo biancalana

Sono state centinaia i giovani e i giovanissimi studenti lucchesi che stamani hanno partecipato allo sciopero contro l'inquinamento, assentandosi da scuola. La dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Lucca Donatella Buonriposi invita i presidi ad accettare dai ragazzi un'autocertificazione per giustificare la loro assenza.



La questione è stata sollevata durante il consiglio comunale dedicato all'emergenza climatica da Massimiliano Bindocci (M5S) che si è rivolto alla collega consigliera di Lei Lucca auspicando che i presidi giustifichino le assenze dei ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione.

"Naturalmente i presidi devono decidere in piena autonomia" ha affermato la dirigente e consigliera prima di lasciare l'aula di Palazzo Santini. Buonriposi chiederà però ai dirigenti scolastici di accettare dai ragazzi un'autocertificazione nella quale dichiarino di non essere venuti a scuola per partecipare alla manifestazione, senza chiedere ulteriori e più gravose certificazioni.