Politica



SìAmoLucca e Lucca in Movimento: "Turismo, diminuisce la permanenza media in città e calano gli italiani"

lunedì, 4 marzo 2019, 15:18

"Gli ultimi dati sugli afflussi turistici a Lucca sono la conferma che il Comune va a tentoni senza una programmazione degna di questo nome: diminuiscono i visitatori italiani e anche il tempo medio di permanenza non decolla, anzi ha un lieve arretramento. In generale, poi, si cresce meno rispetto al passato". Lo sottolineano in una nota le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento. "A livello generale il trend è ancora positivo, perché nel 2018 a Lucca i turisti sono aumentati del 3,1 per cento, pero' l'incremento è minore rispetto al più 4,4 per cento del 2017, e soprattutto i turisti italiani sono in calo nel 2018 dello 0,64 per cento - continuano le due liste civiche -. Un dato in controtendenza che deve preoccupare, visto che secondo l'Istat gli italiani sempre nel 2018 hanno aumentati i loro viaggi nella Penisola del 16,7 per cento. Insomma, si cresce meno del passato, e su alcuni segmenti si arretra. Basti pensare che il soggiorno medio del turista nel 2017 era di 2,12 giorni e che nel 2018 è rimasto al palo, diventando di 2,08 giorni, addirittura inferiore". SìAmoLucca e Lucca in Movimento continuano poi nell'analisi delle politiche portate avanti dal Comune. "Il fatto che l'amministrazione di centrosinistra non riesca ad allungare il periodo di permanenza e quindi a invertire la tendenza del mordi e fuggi - proseguono le liste civiche - mette in evidenza come non si riesca, nonostante le sue potenzialità, a fare di Lucca un baricentro della provincia e della Toscana come dovrebbe essere. I dati fanno emergere dunque che ci si affida soltanto ai grandi eventi come Summer Festival e Comics, e che non si valorizza la città in quanto tale, come attrattiva tutto l'anno. Summer e Comics sono manifestazioni importanti, che pero' non possono da sole sopperire ad una promozione carente sotto tutti i punti di vista. Si deve infatti pensare che certi grandi eventi, comunque indispensabili, hanno un loro ciclo di vita e non possono rappresentare l'unico punto di forza. Ecco perché riteniamo urgente che si lanci un dibattito su cosa si vuole fare per la Lucca del futuro, considerando che il turismo è una risorsa importante su cui puntare, con maggiore coordinamento e competenze".