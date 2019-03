Politica



Sostegno alla Lucchese: CasaPound dà il suo contributo a Lucca United

venerdì, 22 marzo 2019, 16:12

Anche CasaPound Italia ha portato il proprio contributo simbolico ed economico a sostegno della Lucchese. Il Consigliere comunale Barsanti ha versato la cifra raccolta direttamente al presidente di Lucca United.



"Il momento buio e difficile della prima squadra della città - dichiara il movimento in una nota - impone un sostegno da parte di chiunque abbia a cuore non solo le sorti della Lucchese, ma anche tutto ciò che rappresenta: storia, tradizione e appartenenza. In questa vicenda sono in gioco l'immagine e il prestigio di Lucca; le ripercussioni economiche, sociali e culturali derivanti dal rischio terzo fallimento in dieci anni potranno essere gravissime. Per questo abbiamo deciso di organizzare una serata a favore della squadra, ed abbiamo portato il nostro modesto contributo di 350,00€ a sostegno delle spese vive e della dignità di giocatori e staff tecnico, non certo della proprietà."



"Come membro della Commissione straordinaria sulla Lucchese - afferma il Consigliere comunale Fabio Barsanti, che ha consegnato il contributo assieme a quello di altre realtà - sto seguendo e vivendo da vicino l'ennesima, triste vicenda che ha coinvolto i colori rossoneri. Quello che sta accadendo è intollerabile, è un insulto alla città e ai tifosi. I contributi economici che sono arrivati in queste settimane dimostrano che esiste una parte della città che non si arrende e che tiene al prestigio della propria gloriosa società calcistica, a differenza di buona parte della politica e, per quanto mi riguarda, anche della giunta Tambellini."