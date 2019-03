Politica



Successo per il pranzo provinciale del Movimento 5 Stelle

domenica, 17 marzo 2019, 10:30

Ieri Piazza Anfiteatro si è tinta di giallo, grazie al pranzo provinciale del Movimento 5 Stelle, che si è tenuto tra le 13 e le 16 del pomeriggio. Oltre un centinaio di attivisti hanno accolto energicamente la chiamata ad iniziare la campagna elettorale per le elezioni comunali e per quelle europee.

"Quante volte - dichiara il movimento - il citato monumento simbolo di Lucca si è colorato di tanti colori. Sicuramente tante, ma mai troppe per una location particolarmente fascinosa, che meriterebbe molta più attenzione e promozione".



Per i portavoce pentastellati erano presenti: senatori Laura Bottici e Gianluca Ferrara; consiglieri regionali Giacomo Giannarelli e Gabriele Bianchi; consiglieri comunali di Lucca Massimiliano Bindocci, Viareggio Anna Maria Pacilio, Capannori e anche candidato sindaco Simone Lunardi, Pietrasanta Nicola Briganti, Massarosa Daniele Bernardi e Seravezza Davide Giannini.

Per i pentastellati si parla del “Tour delle Province #SeLoDiciamoLoFacciamo” e chiaramente è l'ennesima avventura itinerante a 5 Stelle. Prima del pranzo i portavoce si erano incontrati con le associazioni di categoria. Poi si è ritenuta necessaria anche una breve visita/intervista sia pure dall'esterno al complesso scolastico Civitali-Paladini chiuso senza prospettiva di riapertura.

"Un'altra data storica per il Movimento 5 Stelle lucchese - concludono gli attivisti -, che dopo incontri e pranzo ha concluso la giornata, come di rito, con un bel gazebo in mezzo alla cittadinanza in Via Fillungo".