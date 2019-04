Politica



Assi viari, centrodestra e civiche: "Vogliamo vedere le osservazioni presentate dal Comune"

giovedì, 18 aprile 2019, 15:05

"Vogliamo vedere le osservazioni presentate dal Comune sul progetto assi viari". Lo dichiarano in una nota i gruppi consiliari di centrodestra (partiti e liste civiche) che in vista degli step previsti per la presentazione di modifiche al progetto del sistema tangenziale, tornano a puntare il dito contro la giunta di centro sinistra.

"Vista la presa in giro che l'amministrazione Tambellini ha riservato ai lucchesi in occasione del consiglio comunale dedicato alla presentazione del progetto - spiegano gli esponenti di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, SìAmoLucca e Lucca in Movimento - vogliamo vederci chiaro e vigilare su ciò che dall'ente ha inviato appunto come osservazione al piano degli assi viari. Basta giri di parole, valutiamo i documenti". Il centrodestra replica poi al caprogruppo Pd Renato Bonturi. "Quella che fa dell'ultima seduta di consiglio comunale è una ricostruzione davvero patetica, che dimostra ancora una volta di più le difficoltà del suo schieramento - concludono i gruppi consiliari di centrodestra e civiche - affermare che siamo stati noi a chiedere al sindaco Tambellini di proporre il rinvio della discussione ad altra seduta, è una balla colossale. E' stato invece il contrario: Tambellini ha proposto il rinvio e ci ha chiesto se eravamo d'accordo, proprio perchè in evidente difficoltà. Non ci stupiamo più di nulla, ma stavolta con le menzogne si è superato veramente il limite".