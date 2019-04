Politica



Bagarre in Consiglio sull'elezione del garante e Bindocci sbeffeggia Battistini

martedì, 9 aprile 2019, 23:22

di eliseo biancalana

Alessandra Severi è stata eletta garante dei diritti dei detenuti. L'elezione è avvenuta alla terza votazione (la prima si era svolta nel precedente consiglio comunale) con il voto favorevole del solo centrosinistra. Dopo il voto è esplosa la bagarre, con un vivace scontro tra il presidente del consiglio Francesco Battistini e il consigliere Massimiliano Bindocci (M5S).

Per le prime due votazioni serviva la maggioranza qualificata. In entrambi i casi il quorum non è stato raggiunto per la non partecipazione al voto di centrodestra, M5S e CasaPound. Le opposizioni hanno contestato la procedura che aveva portato all'individuazione dell'unica candidata, lamentando che il bando era durato troppo poco. Di contro il centrosinistra ha accusato le opposizioni di incoerenza perché in commissione si erano espresse a favore della candidata.

La bagarre è scoppiata quando, dopo la seconda votazione, il presidente ha subito fatto svolgere il terzo scrutinio, per il quale era sufficiente la maggioranza assoluta. Una mossa che ha spiazzato le minoranze che pensavano che la terza votazione sarebbe avvenuta in un successivo consiglio.

Le opposizioni hanno protestato e chiesto, senza ottenerla, una sospensione prima dell'elezione. "È veramente di parte - ha gridato dopo il voto Bindocci a Battistini -. Si vergogni". Battistini ha richiamato il capogruppo pentastellato che prima di uscire dall'aula ha fatto un versaccio al microfono. La seduta è stata sospesa.