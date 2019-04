Politica



Bartolomei e FdI: "Sì uso autostrada come asse est-ovest"

sabato, 6 aprile 2019, 13:23

di eliseo biancalana

Rendere gratuito, o comunque a un prezzo irrisorio, il tratto dell'autostrada tra Lucca est e il Frizzone. La proposta del deputato Riccardo Zucconi (FdI) è stata fatta propia dal candidato a sindaco del centrodestra Salvadore Bartolomei.



L'idea è stata avanzata nuovamente stamani, in occasione dell'inaugurazione della sede di Fratelli d'Italia a Capannori. Affrontando il tema degli assi viari, il segretario provinciale Marco Chiari ha rilanciato la proposta del deputato di usare il tratto autostradale come asse est-ovest. "Una soluzione da fare subito" ha commentato Bartolomei. Il candidato ha inoltre ringraziato FdI e le altre forze del centrodestra per il loro sostegno.



Durante l'inaugurazione Zucconi e Chiari hanno espresso il loro appoggio al candidato. "Non nascondiamo che la candidatura di Bartolomei l'abbiamo perorata fin dall'inizio" ha rivendicato il deputato. Parole di apprezzamento sono state inoltre rivolte ai rappresentanti comunali del partito, Matteo Petrini e Paolo Ricci.