Bindocci (M5S): "Archivio Fotografico, poca considerazione per il consiglio"

lunedì, 15 aprile 2019, 09:32

"Un'ulteriore riprova della poca considerazione del consiglio comunale se non per gli atti necessari e per usarlo come vetrina è la situazione dell'Archivio Fotografico Lucchese" scrive il consigliere comunale Massimiliano Bindocci (M5S) che accusa: "Il consiglio vota di fare un bando per salvare i posti di lavoro e nel bando il comune se ne dimentica".



"Appena appreso della chiusura - scrive il consigliere -, avvenuta senza predisporre per tempo un nuovo bando, e quindi con la chiusura del servizio e problemi occupazionali per le due addette, che ancora oggi sono praticamente a zero ore lavorate, ho presentato in consiglio un atto che è stato votato all'unanimità con cui ci impegnavamo a predisporre un nuovo bando che garantisse il servizio ed occupazione. Il bando è arrivato, ma di clausole sociali che prevedano la riassunzione delle due addette nemmeno l'ombra. Dunque si vota una cosa e se ne fanno altre. Il rispetto dei posti di lavoro delle due persone coinvolte non si dimostrano con i discorsi o nei convegni, ma con atti precisi. E questi atti non ci sono e non corrispondono a quanto votato".



"Dopo aver letto il bando, ho chiesto la convocazione urgente di assessore e dirigente nella commissione competente al presidente del consiglio comunale. Ho informato anche l'assessore, il sindaco ed il presidente della commissione confrollo e garanzia. Credo che sia una ennesima pagina imbarazzante di questa amministrazione che a partire dalla vicenda delle RSA (Pia Casa e Maggiano), poi negli appalti (Agorà e Archivio), e nelle partecipate (felpati, pulizie ex Itinera ecc) ha mostrato sempre poco rispetto per chi lavora, creando disagi e licenziamenti".



"Sempre in materia di lavoro - conclude Bindocci - aspettiamo ancora di capire cosa farà il sindaco rispetto a quanto emerso in commissione sugli episodi del Teatro del Giglio. Insomma una amministrazione forte con i deboli e debole con i forti".