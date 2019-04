Politica



Bonifica ex officine Lazzi in commissione lavori pubblici

lunedì, 8 aprile 2019, 19:51

di eliseo biancalana

Lo stato di avanzamento dei lavori di bonifica dell'area ex officine Lazzi a Sant'Anna all'attenzione della commissione consiliare lavori pubblici, presieduta da Daniele Bianucci (Sinistra con). Su richiesta del consigliere Massimiliano Bindocci (M5S) la commissione ha affrontato l'argomento in una seduta che si è svolta nel primo pomeriggio di oggi. Sono stati ascoltati l'assessore all'ambiente Francesco Raspini, il dirigente comunale Mauro Di Bugno, il titolare della Guinigi Costruzioni Nicola Pardini, Lorenzo Broggi (Fratelli Lazzi srl) e Gianfranco Chigline (Esse A3 srl).

La commissione si è subito aperta con una polemica, poiché Pardini ha detto di sentirsi "censurato" perché il presidente non aveva consentito l'intervento dei tecnici della Guinigi Costruzioni, non formalmente invitati. L'assessore Raspini si è limitato a ricordare che una commissione consiliare non può essere un "tribunale sostitutivo" e ha poi lasciato al dirigente comunale il compito di ricapitolare i principali passaggi della vicenda. Di Bugno ha ricordato che era il 29 ottobre 2010 quando la Guinigi Costruzioni, proprietaria dell'area, notificò agli organi competenti che nel sito c'era una potenziale contaminazione. L'azienda presentò quindi il piano di caratterizzazione dell'area (che individua le caratteristiche del sito e lo stato di contaminazione), che il 20 giugno 2011 fu approvato dal comune. Il 29 marzo 2013 la provincia individuò come responsabile della contaminazione la società Lazzi ordinandole di proseguire la bonifica. Ne seguì una controversia legale, che vide la Lazzi ricorrere prima al tar e poi al consiglio di stato. Il 17 marzo 2014 i giudici di Palazzo Spada respinsero il ricorso. Nel 2015 il comune approvò i progetti di bonifica del terreno e delle acque sotterranee. Ad agosto 2017 la regione certificò l'avvenuta bonifica del terreno, mentre è ancora oggi in corso quella delle acque sotterranee portata avanti dalla ditta EsseA3 (su incarico della Lazzi) e monitorata dall'Arpat. "In tutte le indagine fatte – ha sottolineato Di Bugno – abbiamo la costante affermazione che l'inquinamento è all'interno del sito". C'è però una questione che il comune rimprovera alla Lazzi. A gennaio 2018 Palazzo Orsetti avviò un procedimento di diffida verso la società per la mancata presentazione delle garanzie fideiussorie per la bonifica delle acque di falda, a cui ha fatto seguito, a giugno dello stesso anno, un esposto/denuncia alla procura.

"Stiamo continuando a fare la bonifica" ha assicurato Broggi (Fratelli Lazzi srl). "Le assicurazioni non fanno fideiussioni ad aziende in liquidazione" ha inoltre spiegato. Sull'inquinamento del sito è intervenuto Gianfranco Chigline (Esse A3 srl) che ha illustrato le tecnologie che sta applicando l'azienda. Pardini (Guinigi Costruzioni) ha criticato il modo in cui il comune ha gestito la vicenda, soprattutto in merito alla questione della fideiussione. La preoccupazione dell'imprenditore, già molto penalizzato economicamente dalla vicenda, è che se il comune dovesse intervenire a portare avanti la bonifica al posto della Lazzi, poi l'ente pubblico si rifarebbe sul bene di proprietà della Guinigi. L'imprenditore ha inoltre sostenuto che sarebbe a rischio il confinamento dell'inquinamento all'area del sito. Una segnalazione che è stata raccolta dal dirigente del comune. Chigline (Esse A3 srl) ha comunque rassicurato su eventuali rischi per la salute pubblica: "Lì c'è una contaminazione bassissima, ma superiore ai limiti di legge". I consiglieri di minoranza Nicola Buchignani (FdI) e Cristina Consani (SìAmo Lucca) hanno chiesto di fare un'ulteriore commissione sull'argomento, richiesta accolta dal presidente Biancucci. Saranno invitati anche i tecnici della Guinigi, l'Arpat e la regione.