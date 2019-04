Politica



Bove: “Faremo presto consigli comunali 'aperti' a Sant'Anna, al Piaggione e a Santa Maria a Colle”

giovedì, 4 aprile 2019, 17:49

"È una bella idea quella dei consigli itineranti sul territorio di cui parlano in una nota alla stampa le liste di opposizione, peccato che non sia una novità, visto che l'amministrazione Tambellini e le forze di maggioranza ci stiano già lavorando da tempo - esordisce Gabriele Bove, assessore alla partecipazione -. Infatti di comune accordo con il presidente del consiglio comunale, Francesco Battistini, che aveva indicato questo come uno degli impegni del suo mandato, abbiamo programmato entro la fine della primavera di tenere tre sedute 'aperte' del Consiglio comunale rispettivamente nel quartiere di Sant'Anna, nella frazione del Piaggione e a Santa Maria a Colle: tre quartieri simbolo che rappresentano bene la complessità del territorio del Comune di Lucca. A Sant'Anna l'amministrazione ha investito importanti risorse nella riqualificazione della zona residenziale di piazzale Sforza, nella viabilità e nel collegamento ciclopedonale con il centro storico - prosegue l'assessore - . Al Piaggione abbiamo riaperto il centro civico e stiamo rinnovando l'illuminazione sulla strada principale e attraverso i patti di confine, come in altre frazioni, vogliamo ridurre le distanze con il capoluogo. A Santa Maria a Colle con una convenzione con associazioni di cittadini abbiamo aperto il Centro di cittadinanza dell'Oltreserchio “Il Bucaneve”. L'ascolto dei cittadini, possiamo dire con orgoglio, è una delle buone pratiche che caratterizzano l'amministrazione Tambellini. Ci impegneremo affinché entro la fine del mandato i consigli itineranti abbiamo coperto ogni zona del comune e abbiano coinvolto più cittadini possibili" conclude Bove.