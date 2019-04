Campione italiano di pugilato al Presidio Lucca

Altri articoli in Politica

sabato, 13 aprile 2019, 13:26

Così rispondono il presidente e il direttore generale di Lucca Crea srl Mario Pardini ed Emanuele Vietina alle osservazioni di Benedetto Stefani

sabato, 13 aprile 2019, 10:58

"Il ministero conferma che la maggioranza non può non presentarsi ai consigli comunali". Lo sostiene il consigliere comunale Massimiliano Bindocci (M5S) che lamenta: "Ma il boicottaggio della democrazia nel consiglio comunale di Lucca continua. Richiesto ennesimo incontro in prefettura"

venerdì, 12 aprile 2019, 13:37

Istituire entro il 2019 la figura del garante per i diritti dei disabili del comune di Lucca. E' la richiesta delle liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento, contenuta in una mozione protocollata in queste ore, firmata dai capigruppo Remo Santini e Serena Borselli e dai consiglieri comunali Cristina Consani,...

giovedì, 11 aprile 2019, 19:27

È in arrivo una variazione di bilancio da 200-250 mila euro per sistemare il tratto del Brennero a Pontetetto che è attualmente chiuso su una corsia per via di una crepa lungo la strada. Lo ha detto il vicesindaco Giovanni Lemucchi rispondendo a una sollecitazione del consigliere Marco Martinelli (Forza...

giovedì, 11 aprile 2019, 19:02

"È il rendiconto più positivo, per i tempi e per i risultati, tra quelli che abbiamo approvato con la prima e la seconda amministrazione Tambellini" ha garantito in commissione bilancio il dirigente dei servizi finanziari Lino Paoli

mercoledì, 10 aprile 2019, 17:12

Dopo il fallimento del primo bando per la gestione dell'Ostello San Frediano, andato deserto, l'amministrazione ha ora intenzione di fare un nuovo tentativo, modificando però le condizioni del bando