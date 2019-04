Politica



Centrodestra e civiche: "Giunta incapace anche sulla manutenzione: erba alta ovunque"

sabato, 27 aprile 2019, 15:56

"Non solo i grandi progetti sono al palo, ma questa amministrazione non riesce nemmeno a curare l'ordinaria manutenzione. Basta guardarsi intorno in questi giorni per scoprire che c'è erba alta ovunque, dalle Mura fino ad altre zone della periferia. Possibile che la giunta Tambellini non sia riuscita a intervenire per tempo?". Lo sostengono in una nota i gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, SìAmoLucca e Lucca in Movimento.

"Si tratta di un biglietto da visita vergognoso sia per i turisti che per i cittadini, testimonianza di una completa mancanza di programmazione anche per quanto riguarda il decoro urbano - attaccano partiti e liste civiche di opposizione -. Da un lato il Comune si riempie la bocca di bilancio risanato, dall'altro non investe nemmeno nella cura minima del territorio, o comunque lo fa con ritardo e approssimazione. Si puo' continuare ad andare avanti in questo modo? Le tasse aumentano, i tanti problemi del territorio non vengono affrontati, si rinviano scelte importanti per il futuro di Lucca e al tempo stesso non si procede nemmeno a rendere puliti ordinati i suoi angoli. Come possono i cittadini avere fiducia in una giunta che vive solo di slogan politici e non si applica nella risoluzione delle questioni quotidiane?".

Partiti e liste civiche fanno poi un'ultima considerazione. "Mentre il futuro della città è tutto un punto interrogativo, arrivano anche dati sul calo di visitatori italiani e stranieri - chiude la nota delle opposizioni - con un meno 10 per cento nel week di Pasqua rispetto allo scorso anno. Anche su questo fronte la casualità e la mancata programmazione, a cui si aggiunge la sciatteria in cui è lasciato il centro, sono fonte di preoccupazione".



Nella foto: erba alta sulle Mura