Politica



Centrodestra e civiche: "Lucca Film Festival, sbagliata la programmazione nella settimana di Pasqua"

martedì, 9 aprile 2019, 13:29

"Il programma del Lucca Film Festival 2019 è di grande livello, e lascia ben sperare per una continua crescita della manifestazione, ma il periodo scelto per far svolgere questa edizione è sbagliato". Lo sostengono in una nota i gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, SìAmoLucca e Lucca in Movimento.



"Ancora una volta siamo di fronte ad una totale confusione da parte del comune, che dovrebbe coordinare il calendario delle iniziative che si svolgono sul territorio ma evidentemente non lo fa o se ne disinteressa - attaccano i partiti di centrodestra e le liste civiche -. Il periodo che sarà coperto dalla manifestazione va dal 13 al 21 aprile, ovvero coincide con la Settimana Santa, inglobando anche la Pasqua. Considerando che il festival vuole attrarre anche turismo, è assurdo averlo collocato in questo periodo, quando le presenze sono già garantite, e dall'altro lato stride anche questa concomitanza con le celebrazioni religiose. Questo è il risultato della mancata concertazione del comune, che dimostra ancora una volta pressappochismo oltre che la solita inadeguatezza".



Aggiungono le opposizioni: "Abbiamo detto piu' volte, e lo ribadiamo a maggior ragione di fronte a questi errori, che c'è bisogno di studiare un calendario di eventi di qualità spalmati su tutto l'anno, e in particolare in bassa stagione. L'aver inserito il Lucca Film Festival nella settimana di Pasqua ne puo' annullare i possibili benefici, considerando anche che gli investimenti da parte delle istituzioni cittadine sono stati consistenti. Nel formulare i migliori auspici per la riuscita dell'edizione 2019, ci auguriamo che subito dopo si lavori affinchè la programmazione sia piu' consona. Lucca non puo' permettersi di essere approssimativa, il Comune deve assumere quel ruolo di capofila che non riesce a svolgere".