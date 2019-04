Politica



Colloqui per le nomine nelle partecipate, l'opposizione: "Testimoni di una farsa"

venerdì, 5 aprile 2019, 14:57

Barsanti (CasaPound), Bindocci (Movimento 5 Stelle) e Santini (Civiche più centro destra) intervengono, con una nota congiunta, in merito ai colloqui per le nomine nelle partecipate.



"Giovedì e venerdì mattina si sono svolti i colloqui pubblici per le nomine nelle partecipate, con una sorpresa - si legge nella nota- : Barsanti (CasaPound), Bindocci (Movimento 5 Stelle) e Santini (Civiche più centro destra) si sono presentati anche con altri simpatizzanti per assistere in prima persona alle audizioni. Appena entrati il clima sereno con cui si svolgevano i colloqui si è trasformato in stupore e imbarazzo dei rappresentanti della Giunta e del Sindaco".



"Abbiamo deciso di assistere ad alcuni dei colloqui per le nomine nelle partecipate - spiegano con una nota congiunta gli ex candidati a sindaco - perché abbiamo da subito rilevato come tra i nomi selezionati ve ne fossero alcuni che come unico requisito avevano la appartenza politica, l'essere vicini a certi ambienti o l'essere stati candidati a sostegno di Tambellini anche con liste civetta alle scorse elezioni comunali. Un'impressione più che confermata dalle audizioni: in un clima estremamente teso, dove gli esiti sembravano scontati, siamo stati spettatori di una farsa imbarazzante."



"Si va dal candidato per il ruolo di amministratore unico di un'azienda molto importante che conosce le attività della stessa perché, parole sue, - le ha lette sul giornale - prosegue la nota - fino a quel candidato privo palesemente di competenze specifiche che non conosce nemmeno gli ambiti di competenza dell'azienda strategica per cui si candida ad un ruolo importante, che lo stesso Tambellini difende dicendo: "quando uno lavora in un Cda non è mai solo". Insomma, una farsa ipocrita per dimostrare una trasparenza che non esiste e per non ammettere di aver distribuito le nomine con il codice Cencelli."



"Una questione, quella delle nomine politiche, che non finirà qui - conclude l'opposizione - perché siamo venuti a sapere che diverse persone, che hanno inviato la propria candidatura, non hanno ricevuto né una risposta né la convocazione, a riprova di come tutto fosse già deciso e di come questa audizioni siano soltanto un teatrino per i poveri illusi che ancora non hanno capito che il problema della trasparenza è il vero macigno di questa amministrazione."