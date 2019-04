Conferenza programmatica di FdI a Torino, Zucconi: "Colpito nel vedere tanta partecipazione da parte dei cittadini di Lucca e Versilia"

Altri articoli in Politica

martedì, 16 aprile 2019, 17:25

Si sta svolgendo nell'aula di Palazzo Santini il consiglio comunale straordinario sugli assi viari richiesto dal sindaco Alessandro Tambellini. Numerose le persone venute ad assistere, per lo più simpatizzanti del comitato contro gli assi viari. Notizia in aggiornamento

lunedì, 15 aprile 2019, 17:42

Dopo i colloqui che si sono svolti il 4 e il 5 aprile, il sindaco Alessandro Tambellini ha provveduto a effettuare le seguenti designazioni per le società partecipate

lunedì, 15 aprile 2019, 16:18

Lo sostengono in una nota i gruppi consiliari di SìAmoLucca e Lucca in Movimento

lunedì, 15 aprile 2019, 09:32

"Un'ulteriore riprova della poca considerazione del consiglio comunale se non per gli atti necessari e per usarlo come vetrina è la situazione dell'Archivio Fotografico Lucchese" scrive il consigliere comunale Massimiliano Bindocci (M5S) che accusa: "Il consiglio vota di fare un bando per salvare i posti di lavoro e nel bando...

sabato, 13 aprile 2019, 23:22

Si è tenuta oggi pomeriggio nei locali del Presidio Lucca, la presentazione dell'associazione di promozione sportiva "Italica Sport e Avventura"

sabato, 13 aprile 2019, 13:26

Così rispondono il presidente e il direttore generale di Lucca Crea srl Mario Pardini ed Emanuele Vietina alle osservazioni di Benedetto Stefani