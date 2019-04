Politica



Consiglio, ok al rendiconto: rispettato termine 30 aprile

martedì, 30 aprile 2019, 22:23

di eliseo biancalana

Via libera dell'aula di Palazzo Santini al rendiconto 2018 del comune di Lucca presentato dall'amministrazione Tambellini. Ha votato a favore la maggioranza di centrosinistra, contro centrodestra e CasaPound, astenuta Lei Lucca.

Il rendiconto è stato esposto dal vicesindaco Giovanni Lemucchi. "Sono soddisfatto perché abbiamo rispettato i tempi di approvazione e perché i risultati sono buoni" ha detto. Nella sua relazione il vicesindaco ha sottolineato il fatto che approvare il rendiconto entro il 30 aprile consentirà all'amministrazione maggiori possibilità nell'utilizzo dell'avanzo di bilancio. Il vicesindaco ha poi rivendicato il buon risultato del ripianamento del disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento dei residui. Nel 2015 il disavanzo era di ben 19 milioni di euro e l'amministrazione aveva elaborato un piano trentennale di rientro che avrebbe dovuto concludersi nel 2044. Nel 2018 il disavanzo si è attestato a meno 889 milioni di euro e questo comporterà che il comune riuscirà a rientrare con largo anticipo rispetto al previsto. Altri risultati positivi sono stati individuati sul fronte dell'anticipazione di cassa, che nel 2018 si è ridotto a soli 91 giorni su 365, mentre i tempi medi di pagamento si sono attestati a 47 giorni. Positivi anche gli indici di efficienza mentre sul fronte delle entrate spicca il dato sull'IMU: 5 milioni e 622mila euro, in parte recuperati grazie alla lotta all'evasione. Il vicesindaco ha inoltre elogiato il lavoro dei dipendenti comunali, in particolare dell'ufficio tributi e della ragioneria.

"Apprendiamo con piacere che i conti del nostro comune sono in ordine" ha commentato Enrico Torrini (SìAmo Lucca). "Tuttavia una riflessione è d'obbligo - ha proseguito -, sarà mica che i cittadini lucchesi sono stati tartassati in maniera superiore al necessario?" Il consigliere ha quindi espresso l'auspicio che le risorse del comune siano ora destinate a migliorare le strade, le scuole e il decoro urbano del comune. "Che i soldi spesi in più in questi anni sottoforma di tasse, siano restituiti immediatamente sotto forma dei servizi essenziali che da troppo tempo mancano" ha auspicato.

Dalla maggioranza Chiara Martini (PD) ha elogiato il lavoro svolto dall'amministrazione comunale. Lemucchi ha poi replicato a Torrini: "La pressione fiscale è calata negli ultimi tre anni di circa 20 euro. Non una grossa cifra, però è calata".