Politica



Crepa nella strada a Pontetetto, in arrivo variazione di bilancio

giovedì, 11 aprile 2019, 19:27

di eliseo biancalana

È in arrivo una variazione di bilancio da 200-250 mila euro per sistemare il tratto del Brennero a Pontetetto che è attualmente chiuso su una corsia per via di una crepa lungo la strada. Lo ha detto il vicesindaco Giovanni Lemucchi rispondendo a una sollecitazione del consigliere Marco Martinelli (Forza Italia).

Durante l'odierna seduta della commissione bilancio, il capogruppo azzurro ha reso noto di aver saputo dall'ufficio edilizia pubblica che non ci sono al momento risorse per sistemare la strada. "Come mai è chiusa la strada e nessuno ci lavora?" ha chiesto il capogruppo azzurro al vicesindaco. Lemucchi ha assicurato che è in arrivo una variazione di bilancio per mettere a disposizione le risorse. "Crea disagi importanti – ha ammesso l'assessore a proposito della crepa –, è un lavoro pubblico prioritario da fare".

"Se l'amministrazione Tambellini aspetta di approvare la variazione di bilancio a maggio senza prendere provvedimenti prima – ha commentato il capogruppo azzurro a margine della seduta – sarà inevitabile il protrarsi di code e disagi per i cittadini e titolari di attività visto che tra approvare la delibera, appaltare i lavori e iniziare gli stessi si arriverà a fine estate".