Politica



Duro scontro tra Barsanti (CasaPound) e Bianucci (Sinistra con)

martedì, 30 aprile 2019, 22:21

di eliseo biancalana

È iniziato con un aspro scontro tra Fabio Barsanti (CasaPound) e Daniele Bianucci (Sinistra con) il consiglio comunale. Nell'aula di Palazzo Santini i due consiglieri hanno proseguito la polemica iniziata sui giornali sul fascismo e sull'uso degli spazi comunali.

È stato Barsanti a partire all'attacco, citando il comunicato stampa diffuso dai capigruppo del centrosinistra che attaccava CasaPound in nome dell'antifascismo. Barsanti ha accusato il centrosinistra di voler distogliere l'attenzione dalla sua denuncia sulla gestione degli spazi comunali da parte dell'amministrazione comunale che, a suo dire, favorirebbe le associazioni di sinistra.

Ha replicato indirettamente Bianucci. Il capogruppo di Sinistra con ha anzitutto espresso condanna per l'episodio di violenza sessuale recentemente denunciato da una donna di Viterbo e per il quale sono accusati due simpatizzanti di CasaPound. Bianucci ha poi chiesto all'amministrazione di far applicare la delibera di giunta che nega l'utilizzo degli spazi comunali a chi non si dichiara antifascista.

Barsanti ha replicato definendo meschino il riferimento ai fatti di Viterbo. È seguito un aspro scontro con Bianucci che ha definito "offensive" le parole di Barsanti. "Tappami la bocca" ha replicato Barsanti.