Politica



Elezioni Consorzio, Insieme per il territorio ringrazia gli elettori

lunedì, 8 aprile 2019, 12:07

Il comitato elettorale della lista "Insieme per il territorio" ed i candidati ringraziano quanti hanno accordato la loro preferenza alla lista.



"Il comitato - si legge nella nota rilasciata - esprime soddisfazione per essere riuscito a sensibilizzare una moltitudine di cittadini, che hanno capito l'importanza di un confronto democratico, ancorché non sia stata raggiunta la vittoria elettorale. Questo confronto è stata l'occasione per rilevare, soprattutto dalla voce dei diretti interessati, quanto ancora ci sia da fare sia in termini quantitativi che qualitativi per poter dire di avere un Ente efficiente.

Grazie al consenso dei consorziati i tre candidati eletti, Fortunato Angelini per la sezione uno, Giampaolo Bertola per la sezione due e Pietro Casali per la sezione tre, rappresenteranno la lista in assemblea e saranno comunque a disposizione di tutti i consorziati per farsi portavoce di tutte le necessità ed indicazioni, emerse durante il confronto elettorale, al fine di perseguire il duplice obbiettivo di una soddisfazione degli stessi e di un efficientamento dell'Ente.

Si deve rilevare che, nelle elezioni per il rinnovo degli organi dei Consorzi di Bonifica Toscani, vincitore assoluto è la "Lista del non voto", che dovrebbe far riflettere sull'impostazione di questi Enti: ci auguriamo che nei prossimi anni si possa partecipare ad una drastica revisione ed impostazione degli stessi.

Dai dati in nostro possesso (non ancora definitivi) informiamo che per quanto riguarda il Consorzio di bonifica Toscana Nord hanno votato:

Per la sezione uno n. 6.767 votanti su un numero di aventi diritto al voto n. 305.618 quindi con una percentuale del 2,2%

Per la sezione due n. 1.848 votanti su un numero di aventi diritto al voto n. 47.072 quindi con una percentuale del 3,9%

Per la sezione tre n. 352 votanti su un numero di aventi diritto al voto n. 3.833 quindi con una percentuale del 9,2%

Valore totale - n. 8.967 votanti su un numero di aventi diritto al voto n. 356.523 quindi con una percentuale media del 2,5%".