Politica



Famiglie, bocciata la risoluzione di Forza Italia

mercoledì, 10 aprile 2019, 09:40

di eliseo biancalana

Nella notte, il consiglio comunale di Lucca ha respinto la risoluzione presentata dai consiglieri di Forza Italia Marco Martinelli e Simona Testaferrata che esprimeva sostegno al Congresso mondiale delle famiglie che si è svolto recentemente a Verona.



"Nonostante il tentativo di raccontare un film tutto negativo, la realtà emersa dal XIII Congresso internazionale sulla famiglia (che si è svolto per la prima volta in Italia) è quella di un momento straordinario dove sono state promosse azioni di sostegno concrete a favore della famiglia, che è e rimane il nucleo fondante della nostra società, secondo anche la Costituzione" ha sostenuto il capogruppo azzurro Martinelli. "Stasera - ha proseguito - vogliamo anche ribadire il nostro impegno culturale teso ad evidenziare che la famiglia formata da un uomo e una donna aperti alla vita non è una costruzione giuridica, ma un soggetto naturale senza il quale nessuna comunità umana può essere feconda, e che il fatto che viviamo nove mesi nell'utero di nostra madre non è una questione indifferente per la strutturazione di una persona".



La risoluzione ha raccolto consensi nel centrodestra, dove si sono espressi a favore Giovanni Minniti (Lega) ed Enrico Torrini (SìAmo Lucca). Parlando a nome della maggioranza, Daniele Bianucci (Sinistra con) ha invece definito il testo "irricevibile". Contrario anche Massimiliano Bindocci (M5S) mentre Fabio Barsanti (CasaPound) si è astenuto.