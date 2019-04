Politica



Giovannelli (Lucca Civica): " L'opposizione se la dice e se la canta, anche sugli sfalci dell'erba"

martedì, 30 aprile 2019, 16:09

Il consigliere comunale di Lucca Civica Andrea Giovannelli. risponde ai consiglieri di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, SìAmoLucca e Lucca in Movimento in merito alla programmazione nella cura del verde pubblico

"Alcuni giorni fa i consiglieri di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, SìAmoLucca e Lucca in Movimento hanno segnalato la mancanza, a loro dire, di programmazione nella cura del verde pubblico - esordisce -. Ieri, dopo aver visto i trattori in azione sugli spalti delle Mura si sono auto-attribuiti il merito di avere mosso, con il loro comunicato stampa, gli operai della ditta incaricata dal Comune per questo tipo di interventi.

Mi chiedo, ma dove vivono questi consiglieri per non avere notato, già nelle scorse settimane, gli stessi mezzi in azione per lo sfalcio dell'erba sulle Mura? E dove erano sempre i suddetti consiglieri quando l'8 febbraio abbiamo fatto una commissione dei lavori pubblici dedicata proprio a questo, nel corso della quale l'assessore Marchini e i tecnici dell'ufficio hanno dato conto della programmazione annuale relativa alla manutenzione di tutto il verde pubblico nel nostro comune? - domanda Giovannelli -

Giusto per rinfrescare loro le idee: l'amministrazione comunale destina allo sfalcio dell'erba 3.242.877,85 in tre anni. Per le Mura vengono effettuati 11 tagli annuali, per le scuole e i cortili 6 tagli annuali, per i parchi gioco9 tagli, per i piazzali e le aree a verde a margine di zone residenziali o produttive 6, perle auiolea margine delle strade e scarpate da 2 a 3, per i marciapiedi in ghiaia inerbiti 3 e per i cigli stradali 2. I tempi dei tagli dell'erba sono dettati da diversi fattori, non ultimo il fattore climatico, come ad esempio la presenza di piogge, che rendono impossibile, tecnicamente, affettuare i lavori - prosegue -.

Quindi stiano tranquilli i consiglieri di opposizione, gli sfalci e la cura del verde pubblico saranno effettuati, come sempre, secondo la programmazione annuale stabilita dall'amministrazione comunale, non certo in base ai loro comunicati stampa" conclude Giovannelli.