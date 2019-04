Il benvenuto di Menesini al nuovo questore Dalle Mura

Altri articoli in Politica

martedì, 2 aprile 2019, 09:00

Il coreferente Elisabetta Samek Lodovici, per il Comitato Difendiamo I Nostri Figli Lucca e Viareggio, interviene dopo la XIII^ edizione del Congresso mondiale delle Famiglie a Verona

lunedì, 1 aprile 2019, 16:49

Il bando per l'assegnazione dell'Ostello di San Frediano non ha dato esito: la manifestazione di interesse iniziale era andata bene con un totale di diciannove concorrenti interessati a prendere in gestione la struttura. Undici di questi sono stati poi ritenuti ammissibili, ma nessuno ha presentato nella fase finale del bando...

domenica, 31 marzo 2019, 16:13

Il consigliere grillino: "L'accesso libero - avvenuto in questi giorni - dei consiglieri al protocollo, le selezioni di questa settimana è la sessione della commissione Partecipate sulla trasparenza possono essere l'inizio di una nuova fase. Ma la maggioranza che esce sulla questione della trasparenza è un campanello di allarme grave"

domenica, 31 marzo 2019, 13:25

Emanuele Vietina e Mario Pardini, direttore generale e presidente di Lucca Crea srl, intervengono in risposta al centrodestra

sabato, 30 marzo 2019, 21:18

Si legge in una nota apparsa che per il Pd locale "Quella del sistema tangenziale di Lucca è un’occasione di crescita e di miglioramento ambientale che non possiamo lasciarci sfuggire, essenziale per lo sviluppo del territorio"

sabato, 30 marzo 2019, 16:39

Un documento unitario per dare un segnale forte e chiaro nella direzione dell'Europa unita: Europa dei popoli, delle diverse culture, Europa terra di speranza, di arricchimento, di crescita individuale e collettiva