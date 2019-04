Politica



Il presidente provinciale di FdI Marco Chiari si candida alle amministrative

mercoledì, 10 aprile 2019, 14:18

Il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Marco Chiari scende in campo. E' notizia di questa mattina che Chiari, già membro dell'Assemblea nazionale e regionale del partito e segretario provinciale dello stesso dal marzo dello scorso anno, si candida nelle liste elettorali dei comuni della provincia di Lucca che andranno al voto il 26 maggio.

"In un' ottica finalizzata alla valorizzazione del partito sul territorio, è mia intenzione partecipare a fianco dei nostri candidati – commenta Chiari - a dimostrazione dell'importanza che Fratelli d'Italia ha in queste elezioni amministrative. Non sono interessato ai voti in sé, quello che voglio è dimostrare la vicinanza del partito di Fratelli d'Italia a tutti i nostri rappresentanti in lista, oltre che ai candidati sindaci.

Siamo un partito in crescita, come dimostrano anche gli ultimi sondaggi nazionali, e credo che il nostro impegno e la nostra presenza nella provincia di Lucca, grazie anche all'impegno dell'On. Riccardo Zucconi che ci rappresenta in sede romana, sia oggi più che mai fondamentale per la vittoria del centrodestra".