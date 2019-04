Politica



Il Tour "Sicurezza e Legalità" del Movimento 5 Stelle in Regione Toscana fa tappa a Lucca

lunedì, 29 aprile 2019, 13:20

Il Tour "Sicurezza e Legalità" del Movimento 5 Stelle in Regione Toscana fa tappa a Lucca il 3 maggio alle ore 17.30 presso la "Casa del Boia", Via dei Bacchettoni n. 10.

"Sarà una delle tappe del Tour provinciale 'Sicurezza e legalità' del M5S Toscano sulla sicurezza, sicurezza urbana e la legalità amministrativa, che a Lucca avrà come focus il tema della violenza di genere" afferma il consigliere regionale del M5S Gabriele Bianchi" L'incontro vuole essere un pubblico e libero dibattito, conoscitivo e di approfondimento dove si incontrano le figure nazionali e locali che hanno portato avanti i disegni di legge, le associazioni e le strutture che nella provincia lucchese e non solo, vivono e affrontano l'universo della violenza di genere e della debolezza sociale."

L'incontro, che prende spunto dalla recente approvazione del Codice Rosso, e da una richiesta di molti cittadini, è orientato a narrare le novità introdotte dal decreto e ad attingere, da un confronto costruttivo e costante, gli elementi per migliorare continuamente la forza delle politiche pubbliche sull'antiviolenza.

"Avremo con noi relatori dell'Associazione Luna Onlus, che proprio questo anno festeggia i 20 anni dalla sua costituzione a Lucca, per volontà di alcune donne, e che oggi rappresenta un essenziale punto di riferimento della provincia per il supporto sociale contro la violenza di genere e verso i deboli. Inoltre sarà presente anche un membro dell'Associazione Frida Kahlo." "Ascoltare il territorio da parte di chi è investito di cariche pubbliche o si mette in gioco per rappresentare i cittadini, per noi è sempre la priorità assoluta", afferma Bianchi. "Si invita tutta la cittadinanza a partecipare al dibattito senza preconcetti e con tanta voglia di affrontare il tema della violenza di genere e sui deboli, che il decreto Codice Rosso mira ad affrontare nel migliore dei modi attraverso la collaborazione di tutte le forze sociali."

I relatori:

Per l'Associazione Luna interverranno: la Presidente Daniela Elena Caselli e l'Avv. Valeria Rielli

Per il volontariato sociale ci sarà l'intervento di Lisa Giuggiolini membro dell'Associazione Frida Kahlo e candidata alle elezioni europee per il M5S.

Avremo la presenza della relatrice del ddl Codice Rosso, l'On. Stefania Ascari M5S (membro della Commissione di Giustizia parlamentare), di Filippo Nogarin, Sindaco uscente di Livorno e candidato al Parlamento europeo per il M5S, che porterà testimonianza sul tema, all'interno del suo ruolo di Amministratore del Comune, dell'On. Luca Migliorino, Deputato M5S (membro della Commissione Antimafia Nazionale).

Ci saranno infine anche gli interventi del Candidato a Sindaco M5S di Capannori Simone Lunardi con 5 anni di esperienza in consiglio comunale, di Gabriele Bianchi, consigliere regionale M5S della Toscana che conosce le realtà dei Centri antiviolenza e che introdurrà gli interventi, mentre sarà il portavoce Massimiliano Bindocci, Consigliere comunale M5S di Lucca che farà gli onori di casa.