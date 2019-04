Politica



In Consiglio polemica sul... nulla

martedì, 9 aprile 2019, 22:27

di eliseo biancalana

Polemica tra i consiglieri per frase scritta in chat.

Si è aperto con una polemica personale il consiglio comunale del 9 aprile. La consigliera Simona Testaferrata (FI) si è infatti sentita offesa come donna da un'affermazione scritta dal consigliere Gianni Giannini (Pd) nella chat Whatsapp usata dal presidente per comunicare con i consiglieri.

In apertura della seduta, la consigliera azzurra è intervenuta per chiedere al sindaco e al consiglio di prendere le distanze dalla frase di Giannini. Il consigliere dem ha replicato affermando di non aver voluto offendere la consigliera e rifiutando pertanto di scusarsi.

La consigliera azzurra ha ricevuto la solidarietà dalle altre consigliere del centrodestra, Cristina Consani (SìAmo Lucca) e Serena Borselli (Lucca in Movimento). Critici verso Giannini anche Fabio Barsanti (CasaPound) ed Enrico Torrini (SìAmo Lucca).

La consigliera Donatella Buonriposi (Lei Lucca) ha invitato i consiglieri a ridurre l'uso delle chat. "Queste modalità di comunicazione sono molto deleterie" ha commentato. Dalla maggioranza è intervenuto il capogruppo dem Renato Bonturi che ha ammesso che ci sono state espressioni infelici ma ha invitato a chiudere la discussione.

Ha ripreso la parola la consigliera Testaferrata che ha chiesto al presidente di prendere posizione. Battistini non si è espresso sul merito dell'episodio ma ha ricordato di aver chiuso la chat ai commenti dei consiglieri dopo il fatto. Giannini è reintervenuto dicendo di aver chiesto scusa al presidente per aver "mal compreso" lo scopo della chat ma ribadendo di non voler scusarsi con la Testaferrata, suscitando il dissenso delle opposizioni.