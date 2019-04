Politica



In consiglio una mozione per chiedere il riallaccio della sorgente del Liggeri

venerdì, 5 aprile 2019, 12:20

Fabio Barsanti (CasaPound) porta in consiglio la sorgente del Liggeri, una storica risorsa naturale per la frazione di San Lorenzo a Vaccoli che, da alcuni anni, non risulta più allacciata alla rete idrica cittadina. Gli abitanti della zona hanno raccolto più di settanta firme per chiederne il riallaccio.



"La sorgente del Liggeri - dichiara Il consigliere comunale di CasaPound - è un bene naturale molto prezioso che si trova nella frazione di San Lorenzo a Vaccoli, poiché l'acqua che sgorga da questa sorgente entrava direttamente nelle case degli abitanti. Da qualche anno, per motivi logistici, essa è stata staccata, con il disappunto degli abitanti della zona che hanno raccolto decine di firme per chiederne il riallaccio".



"Dopo numerose segnalazioni - prosegue Barsanti - abbiamo deciso di seguire da vicino la questione, protocollando due interrogazioni rivolte all'Amministrazione comunale, alle quali è stata data risposta direttamente dalla Geal. L'ente ha confermato come non vi siano motivazioni legate alle qualità dell'acqua, bensì logistiche, e che non è esclusa la possibilità di un suo futuro riallaccio alla rete idrica cittadina. Per questo voglio portare la questione in consiglio o nella commissione preposta, per chiedere all'Amministrazione un impegno concreto per procedere con l'iter progettuale entro un termine ragionevole".