Politica



Insieme per il territorio: "Cambio di rotta nella gestione del Consorzio"

mercoledì, 3 aprile 2019, 10:19

‘Insieme per il territorio’ è pronta alla ‘battaglia’ elettorale per il rinnovo dell’assemblea del Consorzio di Bonifica: una sfida che ha visto scendere in campo la società civile, imprenditori del settore agricolo, balneari, professionisti, operatori turistici. ‘In tutti noi – spiega Pietro Casali, uno dei leader del movimento – c’è la volontà di contribuire ad un cambio di rotta della gestione del Consorzio di Bonifica: crediamo che si sia bisogno di un altro impulso e di una diversa sensibilità nei confronti dei cittadini e dei loro rappresentanti che debbono essere coinvolti nelle scelte, senza che si arrivi a votazioni con tutto già deciso. Bisogna cambiare ed è per questo che invitiamo i cittadini, coloro che ogni anno pagano la tassa di Bonifica a recarsi alle urne sposando la linea del cambiamento’.

Pietro Casali è categorico nello snocciolare le priorità e le peculiarità della lista ‘Insieme per il territorio’: ‘Intanto – spiega – al primo posto viene la sicurezza idraulica, che va migliorata sotto tutti i punti di vista: gran parte del nostro territorio è sotto il livello del mare e se non ci fossero le idrovore, quando arrivano i nubifragi, si rischierebbe il collasso; la tutela dell’ambiente è fondamentale, non solo in pianura ma anche in collina e nelle zone montane di competenza del Consorzio. Bisogna fare sistema anche per impedire che i tagli degli sfalci dei fossi di Bonifica vadano a finire in mare creando danni, non solo di immagine, ai balneari. E’ necessario migliorare il monitoraggio del territorio con una oculata gestione dei servizi e delle risorse, compatibilmente con un abbassamento delle somme che ogni anno i contribuenti versano al Consorzio. E’ legittima la rabbia di quei cittadini che versano una cifra importante relativa al territorio in cui abitano e poi vedono che il Consorzio spende una cifra molto ridotta per la sicurezza idraulica in quella zona. E’ necessario cambiare registro’.

Determinato e deciso, con tutti gli altri componenti della lista ‘Insieme per il territorio’, Pietro Casali dà appuntamento alle urne. ‘Per cambiare il Consorzio – conclude -: ce n’è proprio bisogno nell’interesse della collettività e della nostra economia’.