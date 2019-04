Politica



L'appello del sindaco Tambellini a fianco dei candidati Ridolfi e Giovannelli: "Importante partecipare alle elezioni del Consorzio, per far crescere la sicurezza del nostro territorio"

mercoledì, 3 aprile 2019, 15:07

"In questi ultimi anni abbiamo toccato con mano come i cambiamenti climatici siano ormai una realtà, con la quale dobbiamo fare sempre di più conti. Gli eventi estremi, caratterizzati da forti piogge concentrate nel tempo e nello spazio, le "bombe d'acqua", si presentano con sempre maggiore frequenza, alternati a periodi di mancanza di precipitazioni che durano per mesi e mesi. E Lucca e il suo territorio sono l'area della Toscana dove, negli ultimi anni, gli eventi metereologici avversi si sono verificati in più occasioni. In questo quadro, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord sta svolgendo un ruolo importante per custodire il nostro territorio: ha lavorato bene, intervenendo sul Serchio, sul Pubblico Condotto, sui fossi degli Spalti delle Mura e sul nostro reticolo idraulico minore; e può farlo ancora di più, nei prossimi anni. Per questo sabato prossimo, 6 aprile, dalle ore 9,00 alle ore 19 è importante andare a votare alle elezioni per il rinnovo dell'assemblea del Consorzio: esprimendo la preferenza per i candidati, espressione del nostro territorio. Partecipare è un modo concreto per far crescere la sicurezza di Lucca, dei suoi quartieri e dei suoi paesi".

E' accorato l'appello del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, a sostegno della lista "Ambiente, sicurezza e sviluppo": che, per le elezioni consortili, a Lucca e nella Piana candida Ismaele Ridolfi e Mauro Giovannelli. Ismaele Ridolfi può essere votato dagli elettori della prima sezione (quella in cui ricadono chi paga annualmente al Consorzio fino a 67,05 euro); Mauro Giovannelli dagli elettori della seconda sezione (quella in cui ricadono chi paga annualmente al Consorzio da 67,05 euro a 419,99 euro). Ridolfi è il presidente uscente del Consorzio; Giovannelli è un ispettore del Corpo nazionale dei Vigli del Fuoco, da una vita residente a San Macario nell'Oltreserchio, e che per la sua professione è intervenuto nelle varie calamità nazionali: a partire dal terremoto in Friuli del 1976, sino al naufragio della Costa Concordia.

Nel comune di Lucca, sabato prossimo (6 aprile), dalle ore 9,00 alle ore 19,00, sono aperti i seguenti seggi: sede del Municipio, Palazzo Orsetti, Centro storico di Lucca; locali dell'istituto scolastico comprensivo Lucca 2 di San Concordio (Piazza Aldo Moro); locali della scuola primaria dell'istituto comprensivo Lucca 6 di San Vito (via G. B. Giorgini); sede Centro cittadinanza attiva Oltreserchio "Il Bucaneve", via della Chiesa XXIV, Santa Maria a Colle; sede dell'ex Circoscrizione 6 di Sant'Alessio, via per Sant'Alessio 903; Croce verde di Ponte a Moriano, via Luigi Vecchiacchi 17, Ponte a Moriano. Nella sede del Consorzio, in via dello Scatena 4 a Santa Margherita-Capannori (LU), il seggio, oltre che a sabato, sarà aperto anche venerdì (5 aprile), sempre dalle ore 9,00 alle ore 19,00. Ciascun consorziato potrà scegliere in quale seggio votare, tra tutti quelli che saranno a disposizione.