Lucca Crea: "Pronti a valutare le osservazioni che vengono dal territorio"

sabato, 13 aprile 2019, 10:58

"Il ministero conferma che la maggioranza non può non presentarsi ai consigli comunali". Lo sostiene il consigliere comunale Massimiliano Bindocci (M5S) che lamenta: "Ma il boicottaggio della democrazia nel consiglio comunale di Lucca continua. Richiesto ennesimo incontro in prefettura"

venerdì, 12 aprile 2019, 13:37

Istituire entro il 2019 la figura del garante per i diritti dei disabili del comune di Lucca. E' la richiesta delle liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento, contenuta in una mozione protocollata in queste ore, firmata dai capigruppo Remo Santini e Serena Borselli e dai consiglieri comunali Cristina Consani,...

giovedì, 11 aprile 2019, 19:27

È in arrivo una variazione di bilancio da 200-250 mila euro per sistemare il tratto del Brennero a Pontetetto che è attualmente chiuso su una corsia per via di una crepa lungo la strada. Lo ha detto il vicesindaco Giovanni Lemucchi rispondendo a una sollecitazione del consigliere Marco Martinelli (Forza...

giovedì, 11 aprile 2019, 19:02

"È il rendiconto più positivo, per i tempi e per i risultati, tra quelli che abbiamo approvato con la prima e la seconda amministrazione Tambellini" ha garantito in commissione bilancio il dirigente dei servizi finanziari Lino Paoli

mercoledì, 10 aprile 2019, 17:12

Dopo il fallimento del primo bando per la gestione dell'Ostello San Frediano, andato deserto, l'amministrazione ha ora intenzione di fare un nuovo tentativo, modificando però le condizioni del bando

mercoledì, 10 aprile 2019, 15:39

La maggioranza in Consiglio comunale, formata da PD, Lucca Civica e Sinistra con Tambellini, è stata compatta. Esprimendo, durante il Consiglio comunale di ieri sera (martedì 9 aprile) un no unanime alla mozione presentata da una parte dell'opposizione: che chiedeva di esprimere sostegno, e addirittura solidarietà, agli organizzatori del XIII...