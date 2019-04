Politica



Maggioranza compatta boccia la mozione sul congresso di Verona, Bianucci: "Noi siamo per la cura e il sostegno di tutte le famiglie, nessuna esclusa"

mercoledì, 10 aprile 2019, 15:39

La maggioranza in Consiglio comunale, formata da PD, Lucca Civica e Sinistra con Tambellini, è stata compatta. Esprimendo, durante il Consiglio comunale di ieri sera (martedì 9 aprile) un no unanime alla mozione presentata da una parte dell'opposizione: che chiedeva di esprimere sostegno, e addirittura solidarietà, agli organizzatori del XIII congresso mondiale per la famiglia, che si è tenuto nei giorni scorsi a Verona.

A prendere la parola, a nome di tutti e tre i gruppi consiliari, è stato il consigliere Daniele Bianucci.

"Durante l'assise in Palazzo Santini, ho ricordato l'impegno che l'Amministrazione comunale ha assunto al momento della presentazione delle linee guida per il governo di Lucca, a cui i cittadini ci hanno chiamato col loro voto – sottolinea Daniele Bianucci – In quel documento ufficiale abbiamo sottoscritto che "le famiglie, in tutte le forme in cui oggi esse si sviluppano all'interno della nostra Città, rappresentano un nucleo vitale su cui articolare interventi mirati a sostenere i percorsi di vita nella normalità e nei periodi nei quali i legami incontrano fratture". Ebbene, questo è quanto ci sforziamo di fare ogni giorno: con attenzione e cura, nei confronti di tutte e tutti, nessuno escluso. E' per tale ragione che abbiamo ritenuto irricevibile la mozione presentata dai consiglieri di parte dell'opposizione: perché l'abbiamo ritenuta non in linea coi principi di libertà e uguaglianza, che le donne e gli uomini hanno con fatica conquistato in anni di percorsi di emancipazione, e che per i quali continuano ogni giorno a lottare. Al contrario di parte dell'opposizione, noi riteniamo che la reale cura delle famiglie (tutte, nessuna esclusa) passi dalla scelta di non escludere, non emarginare, non attaccare ogni differenza, che la nostra comunità è oggi in grado di esprimere. Noi, al contrario di loro, crediamo nella ricchezza delle diversità: di cui Lucca, la capitale del volontariato, va fiera".