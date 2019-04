Politica



Opposizioni ironiche: "Dopo le nostre segnalazioni, finalmente si taglia l'erba alta"

lunedì, 29 aprile 2019, 18:19

"Dopo la nostra denuncia sullo sconcio dell'erba alta sulle Mura, gli operai oggi finalmente entrati in azione per riportare la situazione alla decenza. Siamo soddisfatti, ma che si dovesse attendere la segnalazione dell'opposizione per intervenire è paradossale, e testimonia ancora una volta come il Comune non abbiamo il polso della situazione".

Lo sostengono ironicamente in una nota i gruppi consiliari di centrodestra, ovvero partiti e liste civiche.

"Adesso ci auguriamo che lo sfalcio prosegua anche in altre zone del territorio - si legge nella nota firmata dai gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, SìAmoLucca e Lucca in Movimento -. Ci sono arrivate diverse lamentele in questi giorni anche da altre zone (da San Marco alla zona dietro la Coop, ma anche lungo il fiume e in altre frazioni). Si faccia presto perché, come abbiamo già sottolineato, la tassazione è alta: almeno ai cittadini si garantisca decoro. Non è mai troppo tardi affinché l'amministrazione Tambellini centri almeno un obiettivo".