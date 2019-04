Politica



Ostello San Frediano, Ragghianti: "Procedere rapidamente a nuova gara"

mercoledì, 10 aprile 2019, 17:12

di eliseo biancalana

Dopo il fallimento del primo bando per la gestione dell'Ostello San Frediano, andato deserto, l'amministrazione ha ora intenzione di fare un nuovo tentativo, modificando però le condizioni del bando. "È nostra intenzione procedere rapidamente all'espletamento di una nuova gara" ha detto l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti durante la seduta congiunta delle commissioni bilancio e giovani.

"Occorre che il nuovo bando sia più appetibile del primo" ha però ammesso l'assessore. Probabilmente sarà prolungata la durata della concessione da 6 a 7 anni e soprattutto verranno riviste le condizioni economiche. Il bando andato deserto prevedeva un canone di 60mila euro annui e in più al concessionario veniva chiesto di farsi carico dei lavori di ristrutturazione della struttura (180mila euro). L'intenzione dell'amministrazione va ora nella direzione di ridurre il canone e di prevedere una qualche forma di sconto in ragione delle ristrutturazioni da effettuare.

Critico il giudizio del consigliere Marco Martinelli (Forza Italia) che aveva chiesto la convocazione della commissione. Il capogruppo azzurro ha sostenuto che l'amministrazione aveva promesso tempi più rapidi per l'espletamento della gara rispetto a quelli che poi si sono verificati. Martinelli ha inoltre reso noto che un cittadino ha segnalato alcuni problemi nei locali termici della struttura. In risposta, il dirigente comunale Giovanni Marchi ha ricostruito l'iter seguito dalla gara che ha visto in una prima fase la raccolta delle manifestazioni d'interesse (durata 15 giorni) e in una seconda l'invio del capitolato ai soggetti selezionati nella prima fase.

Richieste di chiarimenti sui lavori di cui necessita l'Ostello sono arrivate da Enrico Torrini (SìAmo Lucca) e Gianni Giannini (PD). Simona Testaferrata (FI) ha evidenziato l'importanza che il luogo può avere per il turismo locale. Massimiliano Bindocci (M5S) ha proposto che la struttura sia usata per un progetto di finalità sociale. Un'ipotesi accolta positivamente dal consigliere dem Roberto Guidotti, ma su cui il vicesindaco Giovanni Lemucchi ha mostrato perplessità. "Ci vogliono imprenditori che abbiano capacità ed esperienza per gestire questa struttura" ha infatti detto.