Palazzo Santini affollato per il consiglio sugli assi viari

martedì, 16 aprile 2019, 17:25

di eliseo biancalana

Si sta svolgendo nell'aula di Palazzo Santini il consiglio comunale straordinario sugli assi viari richiesto dal sindaco Alessandro Tambellini. Numerose le persone venute ad assistere, per lo più simpatizzanti del comitato contro gli assi viari.

Applausi polemici hanno accolto l'ingresso del sindaco nell'aula. Il presidente del consiglio Francesco Battistini ha richiamato all'ordine, ricordando che il regolamento non consente gli applausi. Per esporre il progetto del primo stralcio del sistema tangenziale sono presenti i tecnici dell'Anas. Sono presenti alcuni agenti della municipale e fuori dal palazzo la polizia di stato controlla la situazione.

Il consiglio è stato aperto dal sindaco. "Siamo qui per far conoscere il progetto. C'è stato un lungo percorso di elaborazione" ha detto Tambellini, che ha ricordato i diversi progetti succedutosi nel tempo. "Mi preme rilevare che un progetto di questo genere non è sicuramente senza impatti ambientali" ha ammesso. La parola è quindi passata all'ingegnere Maugeri dell'Anas che ha illustrato, in circa 20 minuti, il progetto, aiutato da delle slides. Il pubblico ha rumoreggiato più volte manifestando il suo dissenso. L'ingegnere ha ripercorso l'iter seguito, le caratteristiche del tracciato, le misure compensative previste e i previsti vantaggi per il traffico per Lucca e Capannori.

Insoddisfazione per l'illustrazione dell'Anas è stata espressa dalle opposizioni. "Non si rappresenta la cittadinanza imbavagliandola" ha detto Massimiliano Bindocci (M5S). "La presentazione è stata poco esaustiva" ha lamentato Remo Santini (SìAmo Lucca). Le minoranze hanno contestato la scelta di fare il consiglio senza far parlare i cittadini. È intervenuto per la maggioranza Renato Bonturi (PD). "Ci saremmo attesi qualcosa di diverso" ha detto il consigliere sul progetto. "Dobbiamo chiedere uno sforzo aggiuntivo dall'Anas" ha aggiunto.

