Politica



Palazzo Santini 'surriscaldato' per il consiglio sugli assi viari

martedì, 16 aprile 2019, 17:25

di eliseo biancalana

Si è svolto nel tardo pomeriggio di oggi il consiglio comunale straordinario dedicato agli assi viari richiesto dal sindaco Alessandro Tambellini. La seduta ha visto la presenza dei tecnici dell'Anas che hanno illustrato il progetto. Numerose le persone che hanno assistito, per lo più simpatizzanti del Comitato contro gli assi viari, che ha ottenuto di poter far parlare alcuni suoi esponenti. Alla fine la conferenza dei capigruppo ha deciso di convocare a maggio un nuovo consiglio sul tema, invitando nuovamente l'Anas per rispondere alle domande di cittadini e associazioni.

La presenza del Comitato era stata annunciata e si è fatta sentire. Applausi polemici hanno accolto l'ingresso del sindaco nell'aula e più volte alcuni cittadini hanno esternato il loro dissenso. Il presidente del consiglio Francesco Battistini ha richiamato più volte all'ordine, ricordando che il regolamento non consente gli applausi e i fischi, ma non è stato molto ascoltato. La seduta è stata aperto dal sindaco. "Siamo qui per far conoscere il progetto" ha detto Tambellini, che ha ricordato i diversi progetti succedutisi nel tempo. La parola è quindi passata all'ingegner Maugeri dell'Anas che ha illustrato l'opera aiutato da delle slides. Il pubblico ha rumoreggiato più volte. L'ingegnere ha ripercorso l'iter seguito, le caratteristiche del tracciato, le misure compensative previste e i previsti vantaggi per il traffico per Lucca e Capannori.

Man mano che l'intervento procedeva, più forte diventava il dissenso. Insoddisfazione è stata espressa anche dalle opposizioni. "Non si rappresenta la cittadinanza imbavagliandola" ha detto Massimiliano Bindocci (M5S) criticando il fatto che non fosse possibile per il pubblico intervenire. "La presentazione dell'Anas è stata poco esaustiva" ha lamentato Remo Santini (SìAmo Lucca). Per la maggioranza ha parlato Renato Bonturi (PD). "Dobbiamo chiedere uno sforzo aggiuntivo all'Anas" ha detto, auspicando che l'interlocuzione tra gli enti possa portare dei miglioramenti al progetto. Intanto il pubblico continuava a dissentire. Santini è nuovamente intervenuto per chiedere di consentire ai cittadini presenti di parlare. Battistini ha convocato una conferenza dei capigruppo che ha deciso all'unanimità di dare la parola a due rappresentanti del Comitato.

"Oggi ci troviamo qui per prendere atto di una condanna a morte di Lucca e della Piana" è stato il duro esordio di Alessio Stefanini (Comitato contro gli assi viari). "Chiediamo all'amministrazione di emettere atti vincolanti che fermino questo progetto" è stata la richiesta di Stefanini, per il cui intervento ha ricevuto gli applausi del pubblico ma è stato richiamato da Battistini per i toni. Per il comitato ha parlato anche Giulia Della Santa. Ha replicato l'ingegnere che ha puntualizzato che il progetto è arrivato dopo un iter che ha coinvolto diversi enti e autorità e che sull'impatto ambientale sta vigilando il ministero dell'Ambiente. Ha anche spiegato che la strada è stata progettata in rilevato per esigenze idrauliche.

L'intervento non ha soddisfatto il pubblico che ha continuato a rumoreggiare e contestare. "Perché non viene a stare lei a casa mia?", "Vergogna", "Io dormo in un'autostrada?" sono state alcune delle voci del pubblico. È seguita una lunga sospensione, durante la quale i tecnici Anas sono andati via. Alla fine il sindaco ha annunciato che inviterà l'Anas a una nuova seduta per rispondere alle domande dei cittadini. Una posizione condivisa da tutte le forze politiche, anche se Santini e Bindocci hanno confermato le loro critiche alla gestione della seduta presente.