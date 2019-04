Politica



Partecipate, ecco le prime nomine

lunedì, 15 aprile 2019, 17:42

Dopo i colloqui che si sono svolti il 4 e il 5 aprile, il sindaco Alessandro Tambellini ha provveduto a effettuare le seguenti designazioni per le società partecipate.

Per Lucca Holding Servizi s.r.l.: Luca Bilancioni amministratore unico, Marco Terigi presidente collegio sindacale, Paolo Scacchiotti componente del collegio sindacale e Paola Mazzoni componente del Collegio Sindacale. Per Metro s.r.l.: Cristian Bigotti amministratore unico, Andrea Giovannetti sindaco unico. Per Geal s.p.a: Giulio Sensi componente del c.d.a., Alessio Ciacci Componente del c.d.a.,Serena Russo componente del c.d.a., Donato Bellomo presidente collegio sindacale, Martina Cacini componente del collegio sindacale. Per Gesam Reti s.p.a.: Ugo Fava presidente del c.d.a., Lodovica Maria Giorgi componente del c.d.a., Carlo Lazzarini presidente del collegio sindacale, Patrizia Paolini componente del collegio sindacale, Andrea Rossi componente del collegio sindacale. Per Lucense s.c.a.r.l.: Claudio Montani componente del c.d.a. Per Polis s.r.l. in liquidazione: Cristina Salvatori sindaco unico. Per Lucca Holding s.p.a.:Massimo De Gaetani presidente del collegio sindacale, Franco Amato componente del collegio sindacale, Lucia Bianchi componente del collegio sindacale. Per Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse s.r.l. in liquidazione:Gabriele Landucci revisore unico. Per Polo Energy s.p.a. in liquidazione: Gianluca Borbotti presidente del collegio sindacale, Chiara Brizzi componente del collegio sindacale, Rosa Mormile componente del collegio sindacale. Per Farmacie Comunali s.p.A.: Diego Rossi Presidente del c.d.a., Vanessa Angotti componente del c.d.a., Daniele Baroni componente del collegio sindacale.

Per la designazione di un ulteriore componente del c.d.a. di Geal e di un altro per quello di Gesam Reti bisognerà attendere l'esito delle prossime due audizioni programmate per il 24 aprile.

E.B.