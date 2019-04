Partecipate, in corso i colloqui dei candidati, presente l'opposizione

Altri articoli in Politica

giovedì, 4 aprile 2019, 17:49

Entro la fine della primavera saranno tre le sedute 'aperte' programmate del consiglio comunale e si terranno rispettivamente nel quartiere di Sant'Anna, nella frazione del Piaggione e a Santa Maria a Colle

giovedì, 4 aprile 2019, 13:10

Il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti ha già presentato un’interrogazione in attesa di risposta scritta

giovedì, 4 aprile 2019, 11:58

Nuova presentazione lucchese del progetto del primo stralcio degli assi viari, dopo quella che si tenne il 5 marzo nella cappella Guinigi del complesso San Francesco. L'Anas è stata infatti invitata a presentare l'elaborato in un prossimo consiglio comunale di Lucca dedicato agli assi viari, che è stato richiesto dal...

mercoledì, 3 aprile 2019, 16:12

Consigli comunali itineranti sul territorio, nei quali si discutano anche i problemi delle zone in cui si effettuano le sedute. E' la proposta su cui le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento cercheranno di far convergere tutte le forze presenti nell'assemblea di palazzo Santini

mercoledì, 3 aprile 2019, 15:29

Claudio Cantini, Silvia Del Greco, Leonardo Dinelli, Francesco Lucarini, Jacopo Massagli consiglieri di maggioranza della commissione intervengono in merito alle società partecipate Metro srl e Itinera

mercoledì, 3 aprile 2019, 15:07

E' accorato l'appello del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, a sostegno della lista "Ambiente, sicurezza e sviluppo": che, per le elezioni consortili, a Lucca e nella Piana candida Ismaele Ridolfi e Mauro Giovannelli