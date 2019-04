Politica



Partecipate, polemica in consiglio sulle nomine

mercoledì, 10 aprile 2019, 11:39

Durante il consiglio comunale di ieri sera le opposizioni sono tornate all'attacco sui colloqui per le nomine nelle società partecipate provocando la replica del sindaco Alessandro Tambellini.

I colloqui si sono svolti il 4 e il 5 aprile a Palazzo Orsetti. I consiglieri Remo Santini (SìAmo Lucca), Massimiliano Bindocci (M5S) e Fabio Barsanti (CasaPound) hanno riferito in consiglio di avervi assistito e hanno criticato la preparazione di alcuni dei candidati. Dalle minoranze è quindi arrivato un giudizio negativo sulla selezione in corso.



"È un processo alle intenzioni" ha replicato il sindaco. Il primo cittadino ha inoltre invitato le opposizioni ad aspettare che siano fatte le nomine prima di emettere giudizi.