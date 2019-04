Politica



Presentata la lista per le europee La Sinistra

mercoledì, 17 aprile 2019, 23:47

Si è tenuta questa mattina presso l'ARCI di Via Santa Gemma a Lucca la presentazione de La Sinistra, lista che parteciperà alle prossime elezioni europee del 26 maggio e che racchiude al suo interno, oltre a numerosi membri della società civile, soggetti politi quali Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, L'Altra Europa con Tsipras, E' Viva ed altri. "Abbiamo deciso di partire da un luogo simbolo come l'ARCI non a caso" fanno sapere dal comitato lucchese "da sempre questo è un laboratorio che oltre a rappresentare le diverse anime della Sinistra si impegna a far crescere nei territori cultura, pace, integrazione, a sostenere i diritti di tutti".

Ma perché votare La Sinistra alle elezioni europee? Secondo il segretario federale di Rifondazione Giulio Strambi "Tutte le persone che vogliono battersi contro il neoliberismo, contro i nazionalismi e sono per una alternativa di Sinistra, antirazzista, femminista ed ecologista in Europa troveranno il giusto simbolo sulla scheda. Per battere l'onda nera bisogna farla finita con la politica antipopolare e costruire l'Europa delle lavoratrici e dei lavoratori e dei diritti di tutte e tutti."

Per Alberto Pellicci, dell'Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana,"Finalmente un simbolo chiaro, che fa riferimento al GUE, il Partito della Sinistra Europea, l'unica lista di Sinistra, l'unica lista che, contro la flat tax, chiede una Patrimoniale, affinché chi ha in questi anni accumulato enormi ricchezze dia qualcosa a chi non ha più nulla, una lista ecologista, che rimette al centro il tema di una riconversione ecologica dell'economia attraverso un Green New deal, una serie di investimenti per la salvaguardia del patrimonio idrogeologico dei nostri territori."

Nessun lucchese in lista, ma una folta delegazione di toscani (a partire dal fiorentino Tommaso Grassi, consigliere comunale della Sinistra unita, dalla pisana Roberta Fantozzi della segreteria nazionale di Rifondazione, dall'on. Nicola Fratoianni, pisano, segretario nazionale di Sinistra Italiana) oltre a nomi di rilievo nazionale come l'ex presidente dell'Associazione delle Famiglie Arcobaleno Marilena Grassadonia, capolista nella nostra circoscrizione.