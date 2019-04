Raccolta rifiuti a singhiozzo nell'Oltreserchio e in Brancoleria

Altri articoli in Politica

lunedì, 29 aprile 2019, 18:19

"Dopo la nostra denuncia sullo sconcio dell'erba alta sulle Mura, gli operai oggi finalmente entrati in azione per riportare la situazione alla decenza"

lunedì, 29 aprile 2019, 16:57

Dopo un anno dagli ultimi cambiamenti, sono in arrivo ulteriori modifiche al regolamento sulla Cosap (Canone occupazione spazi e aree pubbliche) e ai relativi canoni

lunedì, 29 aprile 2019, 13:20

Il Tour "Sicurezza e Legalità" del Movimento 5 Stelle in Regione Toscana fa tappa a Lucca il 3 maggio alle ore 17.30 presso la "Casa del Boia", Via dei Bacchettoni n. 10

domenica, 28 aprile 2019, 10:13

Ad intervenire è il consigliere comunale di Lucca con delega al lavoro Roberto Guidotti (PD) in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro

sabato, 27 aprile 2019, 16:16

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera che l'associazione Anpi di Lucca ha inviato al sindaco Alessandro Tambellini in merito alla richiesta dell'utilizzo del Foro Boario, spazio pubblico, a favore di un'associazione legata a CasaPound

sabato, 27 aprile 2019, 15:56

"Non solo i grandi progetti sono al palo, ma questa amministrazione non riesce nemmeno a curare l'ordinaria manutenzione. Basta guardarsi intorno in questi giorni per scoprire che c'è erba alta ovunque, dalle Mura fino ad altre zone della periferia"