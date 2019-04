Politica



Rendiconto 2018: "Il più positivo delle amministrazioni Tambellini"

giovedì, 11 aprile 2019, 19:02

di eliseo biancalana

"È il rendiconto più positivo, per i tempi e per i risultati, tra quelli che abbiamo approvato con la prima e la seconda amministrazione Tambellini" ha garantito in commissione bilancio il dirigente dei servizi finanziari Lino Paoli. Nel tardo pomeriggio di oggi, il rendiconto 2018 del comune di Lucca è stata presentato dal vicesindaco Giovanni Lemucchi.

La seduta è stata presieduta da Chiara Martini (PD). Nella sua relazione il vicesindaco ha sottolineato due elementi che ha definito "essenziali". Il primo è che il fatto di approvare il rendiconto entro il 30 aprile consentirà all'amministrazione maggiori possibilità nell'utilizzo dell'avanzo di bilancio. Il secondo è il buon risultato del ripianamento del disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento dei residui. Nel 2015 il disavanzo era di ben 19 milioni di euro e l'amministrazione aveva elaborato un piano trentennale di rientro che avrebbe dovuto concludersi nel 2044. Nel 2018 il disavanzo si è attestato a meno 889 milioni di euro e questo comporterà che il comune riuscirà a rientrare con largo anticipo rispetto al previsto. "Abbiamo azzerato in cinque esercizi il disavanzo complessivo" ha detto soddisfatto l'assessore. "Nel nostro bilancio – ha detto inoltre il dirigente Lino Paoli – non ci sono residui significativi che vanno oltre i 4 anni". Altri risultati positivi sono stati individuati sul fronte dell'anticipazione di cassa, che nel 2018 si è ridotto a soli 91 giorni su 365, mentre i tempi medi di pagamento si sono attestati a 47 giorni. Positivi anche gli indici di efficienza che per Lemucchi "certificano la qualità del nostro bilancio".

Lemucchi ha poi fornito i dati delle entrate comunali. Nel 2018 sono stati accertati: 814 mila euro da ticket bus (a fronte di una previsione di 830 mila), 842 mila euro di imposta di soggiorno (previsione 800 mila), 1 milione e 770 mila euro dai parcheggi (previsto 1 milione e 800 mila), 673 mila euro da permessi ZTL (previsione 650 mila), 2 milioni e 412 mila dal suolo pubblico (previsione 2 milioni e 440mila), 734 mila da pubblicità (previsione 650 mila), 1 milione e 866 mila euro da oneri di urbanizzazione (previsione 2 milioni di euro). L'assessore ha poi sottolineato soprattutto il dato dell'IMU: 5 milioni e 622 mila (era previsto 4 milioni e 500 mila), numero che il vicesindaco ha ricondotto al buon esito della lotta all'evasione.

Chiarimenti sui numeri del comune sono stati richiesti dal consigliere Marco Martinelli (Forza Italia). "Grosse criticità assolutamente non ci sono" ha assicurato il vicesindaco, che ha elogiato il lavoro dei dipendenti comunali. La commissione si riunirà nuovamente il 23 aprile per esprimere il proprio parere. La proposta andrà poi in consiglio comunale prima della fine del mese.