Santini e le sue liste: "Raffica di multe ai bus turistici, Lucca si copre di ridicolo a livello internazionale"

mercoledì, 10 aprile 2019, 14:00

"L'ennesima figuraccia targata amministrazione Tambellini. E a rimetterci ancora una volta è la città". I gruppi consiliari di SìAmoLucca e Lucca in Movimento vanno all'attacco su quella che ritengono una vicenda clamorosa: ovvero la valanga di multe inflitte dai vigili urbani di Lucca ad un gran numero di bus turistici. "Ci chiediamo se il sindaco Tambellini abbia cognizione di quanto sta succedendo, dei danni di immagine recati alla città, della pessima figura che l'ente sta facendo di fronti agli occhi di turisti, operatori del settore e degli stessi lucchesi – si legge in una nota congiunta – . Siamo in presenza di un vero e proprio caso che ha assunto carattere internazionale, con decine e decine di comitive che spaventate dall'abnorme numero di contravvenzioni elevate, quasi un pullman su due tra quelli controllati lo scorso anno, decidono di evitare Lucca". "Un fatto grave, un danno da decine di migliaia di euro per guide, attività, musei – prosegue la nota – al quale l'amministrazione Tambellini in mesi e mesi di incontri non è riuscita a porre nessun rimedio, nel rispetto dell'autonomia del corpo di Polizia municipale. Ma accanto al danno, anche la beffa e l'approssimazione: a Palazzo Orsetti sono andate perse anche le lettere di protesta indirizzate da esponenti esteri di associazioni che si lamentavano per il trattamento ricevuto. Una gestione inqualificabile e dilettantistica, come un po' tutta quella che tocca il comparto turistico". Le liste civiche di Remo Santini infatti ricordano la modesta crescita registrata nei flussi degli arrivi, frutto non di una politica studiata, ma della crescita spontanea: la parola programmazione che è fuori dalla porta di Palazzo Orsetti, così come la capacità di governare i fenomeni. "Si va avanti a casaccio, anche in questo caso senza sapere cosa fa la mano destra e quella sinistra, come testimoniano le multe in questione, il cui incasso peraltro va allo Stato e non al Comune - concludono le due liste civiche -. Quindi se da un lato non si riesce ad attrarre il turismo di qualità, dall'altro va a farsi benedire anche il flusso delle comitive. E il sindaco, impotente anche in questa vicenda, allarga le braccia e non spende una parola per trovare una soluzione".