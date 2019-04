Politica



SìAmoLucca e Lucca in Movimento: "Assi viari, ok al consiglio comunale con Anas, ma bisognava far parlare anche cittadini e categorie"

lunedì, 15 aprile 2019, 16:18

"I nostri consiglieri comunali saranno presenti domani alla seduta straordinaria sugli assi viari, in cui verrà data la parola ad Anas per illustrare il progetto, ma avremmo preferito che si fosse sfruttata la formula aperta per dare voce contestualmente anche a comitati, associazioni categoria e altri che hanno da dire la loro sulla questione. La nostra proposta pero' è stata bocciata". Lo sostengono in una nota i gruppi consiliari di SìAmoLucca e Lucca in Movimento. "Nell'ultima riunione dei capigruppo è stato tuttavia stabilito e promesso, su nostra sollecitazione, che verrà fatta un'altra seduta ad hoc nel giro di poche settimane, in cui sarà concesso a rappresentanze ben definite di poter esprimere la propria posizione - aggiungono le due liste civiche di centrodestra -. Vigileremo affinchè questo avvenga, e nel caso che non sia rispettato quanto detto, ci muoveremo per fare in modo che comunque si faccia un consiglio di ascolto delle istanze che arrivano del territorio, ritenendo (al di là delle posizioni favorevoli o contrarie al progetto) che è importante ascoltare Anas, ma anche quanti hanno da fare considerazioni o presentare suggerimenti. Ribadiamo che SìAmoLucca e Lucca in Movimento mettono al centro l'interesse del cittadino e dei portatori di interesse, e ritengono che sia importante, come avvenuto nel corso del consiglio comunale straordinario sulla sanità, dare la parola a loro anche e soprattutto nella sede istituzionale per eccellenza, ovvero il consiglio comunale".