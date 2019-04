Politica



SìAmoLucca e Lucca in Movimento: "Servono consigli comunali itineranti per ascoltare i problemi di quartieri e paesi"

mercoledì, 3 aprile 2019, 16:12

Consigli comunali itineranti sul territorio, nei quali si discutano anche i problemi delle zone in cui si effettuano le sedute. E' la proposta su cui le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento cercheranno di far convergere tutte le forze presenti nell'assemblea di palazzo Santini. "Nel giro di breve tempo verrà programmato il consiglio comunale straordinario richiesto dalle opposizioni sulla Lucca a cui aspiriamo nel 2030, un dibattito sulle strategie da adottare per renderla competitiva a livello regionale e nazionale, attraverso quelli che ci auguriamo saranno numerosi interventi esterni dagli esponenti delle principali realtà lucchesi - spiegano i due gruppi consiliari -. Ma siamo convinti che debba aprirsi anche una fase di ascolto del territorio che preveda che sia il consiglio comunale a spostarsi, e raggiungere direttamente i luoghi piu' popolosi per confrontarsi direttamente con i residenti. L'obiettivo è quindi quello di creare una forma di democrazia partecipativa ancora piu' ampia, sia attraverso gli spostamenti nelle varie aree sia con la trattazione di argomenti che riguardano proprio le singole zone, dando voce a chi vi abita". Per le due liste civiche, c'è bisogno di avvicinare ancora di più i cittadini al Comune. "Viviamo in un periodo nel quale la fiducia nelle istituzioni locali non è al massimo - concludono SìAmoLucca e Lucca in Movimento - prova ne è anche la disaffezione alle recenti tornate elettorali. Un rapporto costruttivo va recuperato anche attraverso la vicinanza delle istituzioni che non sia solo di facciata, ma anche concreto e dal vivo sul territorio. In questa direzione, i consigli comunali itineranti possono essere una valida soluzione" .