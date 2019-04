Politica



Sinistra Italiana: "Festa Casapound al Foro Boario, comune neghi spazi pubblici ai fascisti"

venerdì, 26 aprile 2019, 10:55

Il gruppo Sinistra Italiana Lucca chiede all'amministrazione comunale di negare gli spazi pubblicitari per la festa dei 10 anni di Casapound al Foro Boario.



"A margine dei festeggiamenti per il 74esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo - esordisce - piomba come un fulmine nel bel cielo d'aprile la notizia che la prossima settimana l'associazione Epsilon avrebbe deciso di festeggiare i 10 anni di Casapound a Lucca con un evento presso il Foro Boario".

"Se ciò corrisponde a verità - dichiara - Sinistra Italiana chiede che l'amministrazione si impegni a far rispettare quanto decretato dalla giunta Tambellini il 21 dicembre 2018 e prima ancora deciso in consiglio comunale con la deliberazione 87/2017, e cioè "l'uso e l'occupazione di locali, spazi e luoghi pubblici solo ai sottoscrittori di una esplicita dichiarazione di riconoscimento nei valori della Costituzione, della Resistenza e della democrazia. Epsilon, Casapound riconoscono pubblicamente i valori di una Repubblica nata dalla lotta contro la barbarie nazifascista? Condannano, ripudiano l'ondata di violenza nera che negli ultimi anni ha inondato la nostra Piana?"

"Il comune - conclude - neghi gli spazi pubblici ai fascisti: il fascismo non è un'opinione, è un reato!"